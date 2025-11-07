Dos autos quedan completamente hundidos en un paso bajo nivel que se inundó por la lluvia en Ñuñoa
Los conductores de los dos vehículos sumergidos tuvieron que nadar para escapar del lugar y denuncian falta de señalización.
Dos automóviles quedaron completamente sumergidos bajo el agua durante la madrugada de este viernes, tras la inundación del puente peatonal La Calera, ubicado en la calle Alcalde Eduardo Castillo Velasco entre Ramón Cruz Montt y Alcalde Jorge Monckeberg.
El incidente ocurrió alrededor de las 6.30 de la mañana, y cuando el agua comenzó a ingresar a los autos, los conductores escaparon por la ventana, nadaron hasta la orilla y fueron ayudados por vecinos del sector.
Luego, personal municipal acudió hasta el lugar con motobombas para extraer el agua, mientras que el tránsito se encuentra suspendido.
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.