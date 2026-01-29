SUSCRÍBETE POR $1100
    Dos buses RED fueron quemados en aniversario de muerte de barrista de Colo Colo

    Durante la noche de este miércoles se produjeron diversos disturbios en la comuna de Pudahuel que terminó con dos buses del transporte público Red Movilidad quemados. Esto ocurrió durante el sexto aniversario de muerte de Jorge Mora, conocido como "El Neko", barrista de Colo Colo que falleció en 2020 en el Estadio Nacional, luego de ser atropellado por un camión de Carabineros en el contexto de manifestaciones durante el estallido social.

    Catalina Bórquez
    Más sobre:PudahuelColo ColoBarristasBuses REDManifestaciones

