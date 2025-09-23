SUSCRÍBETE
El irónico mensaje de Trump por el entrenamiento de las “milicias venezolanas”

En un posteo realizado en su red Truth Social, el presidente de los Estados Unidos compartió un video con un evidente tono de burla que señalaba lo siguiente: “ULTRA SECRETO: Capturamos a la milicia Venezolana en entrenamiento. ¡Una amenaza muy seria!”.

Pablo GándaraPor 
Pablo Gándara

En el registro compartido por el jefe de la Casa Blanca, se pueden ver a varias mujeres portando armas de fuego y recibiendo instrucción militar por parte de supuestos oficiales venezolanos.

