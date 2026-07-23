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    El papel de la melatonina durante la menopausia

    Dormir bien puede convertirse en un verdadero desafío durante la menopausia. En esta etapa, la producción de melatonina, conocida como la “hormona del sueño”, disminuye entre un 60% y un 75%, lo que puede afectar la calidad del descanso.

    Por 
    Constanza Palma y Rodrigo Bacigalupe
    Más sobre:LT Explicapaulamujeresmenopausia

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