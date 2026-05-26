El valor periodístico, patrimonial e histórico del archivo de Copesa que será resguardado por la UDD
Copesa hizo entrega de su centro de documentación a la Universidad del Desarrollo, hito que fue abordado por la decana de la Facultad de Comunicaciones de esa casa de estudios, Carolina Mardones, en el programa de streaming de La Tercera, Desde la Redacción. Revisa en el video la importancia de este material histórico, que incluye miles de ediciones de los diarios La Tercera, Pulso, La Hora y La Época; y de revistas emblemáticas como Qué Pasa, Hoy, Paula y Estadio. ¿De qué forma este invaluable material será utilizado a partir de ahora? Todos los detalles en el video.
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.