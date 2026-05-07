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    En medio de duras confrontaciones: el tenso momento en que se aprobó la Ley de Reconstrucción en la Comisión de Hacienda

    Durante la jornada de este jueves, en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, se aprobó en general la idea de legislar del proyecto de ley de Reconstrucción Nacional.

    Paula MoralesPor 
    Paula Morales

    La votación estuvo marcada por una tensa discusión entre los parlamentarios y el Ejecutivo, representado por el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, y el director de Presupuestos, José Pablo Gómez.

    Cuando el presidente de la sesión, el diputado Agustín Romero (REP), dio inicio a la votación pasada las 14:00 horas, la molestia de los diputados de oposición se apoderó de la instancia, ya que reclamaron que el acuerdo real era votar a partir de las 15:00 horas, después de que cada uno pudiera argumentar.

    Fue el diputado Carlos Bianchi (Ind.) quien emplazó a Romero y le recordó que “usted pidió un acuerdo para que prorrogáramos la sesión para empezar a votar a las 3 de la tarde, no para terminar de votar a las 3 de la tarde, ese fue el acuerdo... se supone que una vez que se terminen las intervenciones se empieza a votar, así ha sido siempre”.

    Así, el resto de los parlamentarios de oposición alzaron la voz. Manouchehri (PS) sostuvo que “están llevando el país a un abismo fiscal, presidente. Ni siquiera están dando la voz... este es el régimen autoritario que quiere imponer el señor Kast".

    Finalmente, con 8 votos a favor, 4 en contra y una abstención, la también llamada megarreforma dio un paso adelante en su trámite en el Congreso.

    Los votos a favor fueron de Agustín Romero (REP), José Carlos Meza (REP), Felipe Ross (REP), Eduardo Durán (RN), Diego Schalper (RN), Jaime Coloma (UDI), Flor Weisse (UDI) y Pier Karlezi (PNL).

    En contra del proyecto de reconstrucción nacional votaron Boris Barrera (PC), Carlos Bianchi (Ind.), Jorge Brito (FA) y Priscilla Castillo (DC).

    La abstención corrió por cuenta de Zandra Parisi (PDG).

    Más sobre:ActualidadNacionalPolíticaLey de Reconstrucción NacionalComisión de Hacienda

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