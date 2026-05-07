En medio de duras confrontaciones: el tenso momento en que se aprobó la Ley de Reconstrucción en la Comisión de Hacienda

La votación estuvo marcada por una tensa discusión entre los parlamentarios y el Ejecutivo, representado por el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, y el director de Presupuestos, José Pablo Gómez.

Cuando el presidente de la sesión, el diputado Agustín Romero (REP), dio inicio a la votación pasada las 14:00 horas, la molestia de los diputados de oposición se apoderó de la instancia, ya que reclamaron que el acuerdo real era votar a partir de las 15:00 horas, después de que cada uno pudiera argumentar.

Fue el diputado Carlos Bianchi (Ind.) quien emplazó a Romero y le recordó que “usted pidió un acuerdo para que prorrogáramos la sesión para empezar a votar a las 3 de la tarde, no para terminar de votar a las 3 de la tarde, ese fue el acuerdo... se supone que una vez que se terminen las intervenciones se empieza a votar, así ha sido siempre”.

Así, el resto de los parlamentarios de oposición alzaron la voz. Manouchehri (PS) sostuvo que “están llevando el país a un abismo fiscal, presidente. Ni siquiera están dando la voz... este es el régimen autoritario que quiere imponer el señor Kast".

Finalmente, con 8 votos a favor, 4 en contra y una abstención, la también llamada megarreforma dio un paso adelante en su trámite en el Congreso.

Los votos a favor fueron de Agustín Romero (REP), José Carlos Meza (REP), Felipe Ross (REP), Eduardo Durán (RN), Diego Schalper (RN), Jaime Coloma (UDI), Flor Weisse (UDI) y Pier Karlezi (PNL).

En contra del proyecto de reconstrucción nacional votaron Boris Barrera (PC), Carlos Bianchi (Ind.), Jorge Brito (FA) y Priscilla Castillo (DC).

La abstención corrió por cuenta de Zandra Parisi (PDG).