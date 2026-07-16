En Singapur jubilar ya no significa dejar de trabajar

No es una obligación para el trabajador. Es un derecho a recibir una oferta al momento de jubilar.

El nuevo contrato puede mantener el cargo o modificar las funciones, la jornada y el salario. Generalmente dura un año y puede renovarse hasta los 69.

¿Y si la empresa no tiene un puesto adecuado?

Puede buscar una oportunidad en otra compañía, con el consentimiento del trabajador. Si eso tampoco es posible, debe entregar un pago único de asistencia laboral, equivalente normalmente a tres meses y medio de sueldo.

Este modelo fue acordado entre el gobierno, los sindicatos y los empleadores de Singapur. Sobre todo, pensando que para 2030, el país proyecta elevar la jubilación hasta los 65 el reempleo hasta los 70 años.

En Chile hemos hablado mucho de pensiones. Pero muy poco de qué ocurre con quienes quieren o necesitan seguir trabajando después de jubilarse.

¿Podría funcionar aquí un sistema como el de Singapur?