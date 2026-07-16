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    En Singapur jubilar ya no significa dejar de trabajar

    Desde julio de 2026, la jubilación comienza a los 64 años. Pero las empresas deben ofrecer reempleo hasta los 69 a quienes cumplan los requisitos y quieran continuar trabajando. Acá te lo contamos

    Por 
    Pablo Gándara
     
    Bárbara Pezoa

    No es una obligación para el trabajador. Es un derecho a recibir una oferta al momento de jubilar.

    El nuevo contrato puede mantener el cargo o modificar las funciones, la jornada y el salario. Generalmente dura un año y puede renovarse hasta los 69.

    ¿Y si la empresa no tiene un puesto adecuado?

    Puede buscar una oportunidad en otra compañía, con el consentimiento del trabajador. Si eso tampoco es posible, debe entregar un pago único de asistencia laboral, equivalente normalmente a tres meses y medio de sueldo.

    Este modelo fue acordado entre el gobierno, los sindicatos y los empleadores de Singapur. Sobre todo, pensando que para 2030, el país proyecta elevar la jubilación hasta los 65 el reempleo hasta los 70 años.

    En Chile hemos hablado mucho de pensiones. Pero muy poco de qué ocurre con quienes quieren o necesitan seguir trabajando después de jubilarse.

    ¿Podría funcionar aquí un sistema como el de Singapur?

    Más sobre:Jubilacióntercera edad

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