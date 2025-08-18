Este es el momento en que sustraen a una recién nacida desde el Hospital de Coronel
Cámaras de seguridad captaron el momento en que la mamá de la bebé se la llevó sin autorización desde la unidad de Neonatología del Hospital San José de Coronel, en la Región del BioBío.
De acuerdo a información policial, la mujer golpeó a un matrón cuando escapó. De momento, se desconoce su paradero, pero Carabineros inició un operativo de búsqueda.
La situación genera preocupación, dado que la bebé tiene síndrome de abstinencia, y requiere atención médica.
