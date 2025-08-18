SUSCRÍBETE
Este es el momento en que sustraen a una recién nacida desde el Hospital de Coronel

Cámaras de seguridad captaron el momento en que la mamá de la bebé se la llevó sin autorización desde la unidad de Neonatología del Hospital San José de Coronel, en la Región del BioBío.

Paula MoralesPor 
Paula Morales

De acuerdo a información policial, la mujer golpeó a un matrón cuando escapó. De momento, se desconoce su paradero, pero Carabineros inició un operativo de búsqueda.

La situación genera preocupación, dado que la bebé tiene síndrome de abstinencia, y requiere atención médica.

Emiten aviso de marejadas para los próximos días: revisa los sectores afectados

Las 11 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

De cuánto es el Aguinaldo de Fiestas Patrias para el sector público y pensionados

Cambio de hora: ¿Cuándo regresa el horario de verano?

