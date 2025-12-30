Evacúan edificio de Senapred por activación de alarma en medio de balance de incendios forestales

En el lugar estaba el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, junto a la ministra (s) de Salud, Andrea Albagli y el ministro (s) de Agricultura, Alan Espinoza, junto a la directora de Senapred, Alicia Cebrián; el director de Conaf, Rodrigo Illesca y el jefe de difusión de la Dirección Meteorológica (DMC), Arnaldo Zúñiga.

Tras la evacuación, se volvió al punto de prensa tan solo unos ocho minutos después, donde el ministro Elizalde destacó que “lo relevante es promover en Chile la cultura de la prevención”.