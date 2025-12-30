SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Videos

    Evacúan edificio de Senapred por activación de alarma en medio de balance de incendios forestales

    Mientras autoridades de gobierno se encontraban realizando un punto de prensa, una alarma se activó en el lugar, obligando a evacuar el inmueble.

    Paula MoralesPor 
    Paula Morales

    En el lugar estaba el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, junto a la ministra (s) de Salud, Andrea Albagli y el ministro (s) de Agricultura, Alan Espinoza, junto a la directora de Senapred, Alicia Cebrián; el director de Conaf, Rodrigo Illesca y el jefe de difusión de la Dirección Meteorológica (DMC), Arnaldo Zúñiga.

    Tras la evacuación, se volvió al punto de prensa tan solo unos ocho minutos después, donde el ministro Elizalde destacó que “lo relevante es promover en Chile la cultura de la prevención”.

    Más sobre:NacionalSenapredIncendios Forestales

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Las 10 frases más polémicas de Trump en 2025: de la “Riviera de Medio Oriente” al “cállate, cerdita”

    Pensiones: el despliegue final que prepara Boric antes de dejar La Moneda

    Año nuevo, riña nueva: batalla judicial entre Fidel Espinoza y Daniel Manouchehri amenaza 2026 del PS

    Las peores películas y series que dejó 2025

    Héctor Barría (DC) y cirugía a madre de ministra Aguilera: “La mujer del César debe serlo y parecerlo; si hay dudas hay que aclarar”

    Se busca jefe político: ¿UDI al timón?

    Servicios

    Acreencias bancarias: revisa si tienes dinero de 2025 pendiente por cobrar

    Acreencias bancarias: revisa si tienes dinero de 2025 pendiente por cobrar

    Confirman peaje a luca para viajes de Año Nuevo: estas son las rutas y horarios

    Confirman peaje a luca para viajes de Año Nuevo: estas son las rutas y horarios

    Rating del lunes 29 de diciembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del lunes 29 de diciembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    A qué hora y dónde ver a Arsenal vs. Aston Villa por la Premier League

    A qué hora y dónde ver a Arsenal vs. Aston Villa por la Premier League

    Héctor Barría (DC) y cirugía a madre de ministra Aguilera: “La mujer del César debe serlo y parecerlo; si hay dudas hay que aclarar”
    Chile

    Héctor Barría (DC) y cirugía a madre de ministra Aguilera: “La mujer del César debe serlo y parecerlo; si hay dudas hay que aclarar”

    Pensiones: el despliegue final que prepara Boric antes de dejar La Moneda

    Año nuevo, riña nueva: batalla judicial entre Fidel Espinoza y Daniel Manouchehri amenaza 2026 del PS

    Además del guarismo y la “ley de amarre”: las otras normas que incluye el polémico proyecto de reajuste del sector público
    Negocios

    Además del guarismo y la “ley de amarre”: las otras normas que incluye el polémico proyecto de reajuste del sector público

    Impulso país desde el sur

    Telefónica anuncia aumento de capital de más de $300 mil millones

    La intensa búsqueda para arrestar a Jamil Hassan, el brutal ejecutor de la dictadura de Assad en Siria
    Tendencias

    La intensa búsqueda para arrestar a Jamil Hassan, el brutal ejecutor de la dictadura de Assad en Siria

    “Lo dejaron salir sin contactarnos”: Tylor Chase habría vuelto a las calles tras el plan para rehabilitarlo

    Cómo dormir con calor y aún así tener una buena noche de sueño, según un especialista

    El desconocido ofrecimiento de José Antonio Kast a Francisca Crovetto para asumir el Ministerio del Deporte
    El Deportivo

    El desconocido ofrecimiento de José Antonio Kast a Francisca Crovetto para asumir el Ministerio del Deporte

    La UC sigue estructurando su plantel: alcanza acuerdo para la renovación de Clemente Montes

    El nuevo lío del fútbol chileno: los 12 clubes de la Segunda División amenazan con no iniciar la temporada 2026

    Festival de Cine Las Condes 2026: la programación y dónde comprar las entradas
    Finde

    Festival de Cine Las Condes 2026: la programación y dónde comprar las entradas

    La ruta de cenas y fiestas del Centro Histórico de Santiago para Año Nuevo

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 27 y 28 de diciembre

    Cinco obras y una exposición trae enero teatral a La Memoria
    Cultura y entretención

    Cinco obras y una exposición trae enero teatral a La Memoria

    El músico chileno Angelo Pierattini sufre accidente automovilístico y se encuentra en estado de gravedad

    Quilicura Teatro Juan Radrigán regresa en enero con 32 obras y una cartelera que reúne lo mejor del teatro nacional

    Las 10 frases más polémicas de Trump en 2025: de la “Riviera de Medio Oriente” al “cállate, cerdita”
    Mundo

    Las 10 frases más polémicas de Trump en 2025: de la “Riviera de Medio Oriente” al “cállate, cerdita”

    Presentador de televisión y alcalde rapero: la alianza que busca el poder tras protestas de la Generación Z en Nepal

    Detienen en Bolivia al exministro de Gobierno y candidato presidencial Eduardo del Castillo

    Josefina Errázuriz: Mirar el trabajo desde las constelaciones familiares
    Paula

    Josefina Errázuriz: Mirar el trabajo desde las constelaciones familiares

    Disruptores endocrinos en cosmética: la silenciosa amenaza a la salud femenina

    Daniela Cayo Gómez: Tarde, pero artesana