SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Videos

Familia es criticada por realizar fiesta de revelación de género en un área protegida en el Cajón del Maipo

Una joven tiktoker relató con evidente molestia lo que ocurría frente a sus ojos: una familia estaba realizando una revelación de género en uno de los principales atractivos turísticos cordilleranos de la Región Metropolitana.

Paula MoralesPor 
Paula Morales

La joven que denunció el hecho agregó que no sabe “si es legal o no, pero sé que contamina mucho cuando tiran esas cositas de colores azules y rosadas. No sé si está permitido, pero hay como todo un panorama”.

El Embalse el Yeso es considerado un área protegida y está gestionado por la Asociación Parque Cordillera.

Frente a los hechos, y consultado por La Tercera, el secretario ejecutivo de la entidad, José Pedro Guilisasti, explicó que “el polvo en suspensión claramente contamina el lugar prístino de la precordillera de Los Andes”.

Sin embargo, se encuentran investigando los hechos, para confirmar con exactitud dónde ocurrió la celebración.

Un área protegida es de vital importancia para la biodiversidad y la regulación de recursos naturales. El objetivo del Parque Yeso-Laguna Negra es preservar los recursos hídricos y naturales de la zona, además de promover la educación del cuidado del agua.

Más sobre:NacionalEmbalse el YesoCajón del MaipoRevelación de género

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

El CSD Colo Colo alza la voz por fallida reunión para definir salida de Almirón: “Es gravísimo no entender la urgencia”

En Argentina le dan con todo a Carlos Palacios tras su regreso a la titularidad en Boca Juniors: “Se entrena en las discos”

Zelensky le entrega a Trump carta enviada por su esposa aludiendo a los niños muertos en la Guerra de Ucrania

Una clase de amor en la nueva canción de Javier Barría

Cambio de hora: ¿Cuándo regresa el horario de verano?

Tras fuga en Valparaíso: ministro Gajardo apunta a que “es un hecho grave” y que “hubo fallas de control claras”

Servicios

Cambio de hora: ¿Cuándo regresa el horario de verano?

Cambio de hora: ¿Cuándo regresa el horario de verano?

Cómo participar en el sorteo de una gift card de $170 mil que ofrece BancoEstado

Cómo participar en el sorteo de una gift card de $170 mil que ofrece BancoEstado

Comienza la venta de entradas para show de Ricky Martin en el Claro Arena

Comienza la venta de entradas para show de Ricky Martin en el Claro Arena

Estos son los próximos feriados que quedan durante el año

Estos son los próximos feriados que quedan durante el año

Cambio de hora: ¿Cuándo regresa el horario de verano?
Chile

Cambio de hora: ¿Cuándo regresa el horario de verano?

Tras fuga en Valparaíso: ministro Gajardo apunta a que “es un hecho grave” y que “hubo fallas de control claras”

“No solo son lamentables, sino que son especialmente preocupantes”: Cordero por homicidio de mujer en San Pedro de la Paz

Nuevo programa de Jara incluye llegar un ingreso mínimo de $750 mil, pero con apoyo estatal
Negocios

Nuevo programa de Jara incluye llegar un ingreso mínimo de $750 mil, pero con apoyo estatal

Marcel adelanta revisión al alza en proyección de crecimiento para 2025 tras favorable cifra de PIB

Jara tras reunión con el gran empresariado: " Hubo varios puntos de confluencia"

Quién es Rodrigo Paz Pereira, el candidato que sorprendió y pasó a segunda vuelta en las elecciones de Bolivia
Tendencias

Quién es Rodrigo Paz Pereira, el candidato que sorprendió y pasó a segunda vuelta en las elecciones de Bolivia

Quién es Jorge “Tuto” Quiroga, el exmandatario conservador que irá a segunda vuelta en las elecciones de Bolivia

Estos son 2 potenciales escenarios sobre cómo podría terminar la guerra en Ucrania, según analistas

El CSD Colo Colo alza la voz por fallida reunión para definir salida de Almirón: “Es gravísimo no entender la urgencia”
El Deportivo

El CSD Colo Colo alza la voz por fallida reunión para definir salida de Almirón: “Es gravísimo no entender la urgencia”

En Argentina le dan con todo a Carlos Palacios tras su regreso a la titularidad en Boca Juniors: “Se entrena en las discos”

En vivo: Betis de Manuel Pellegrini visita a Elche en su debut en la nueva temporada de la liga española

Por cuatro años siguieron a más de mil personas y descubrieron una vitamina que ayuda a vivir más tiempo
Ciencia y Tecnología

Por cuatro años siguieron a más de mil personas y descubrieron una vitamina que ayuda a vivir más tiempo

Científicos chilenos realizan crucial hallazgo sobre una de las enfermedades que más ceguera provoca a nivel mundial

Tras casi 20 años intentándolo, mujer queda embarazada gracias a la inteligencia artificial

Una clase de amor en la nueva canción de Javier Barría
Cultura y entretención

Una clase de amor en la nueva canción de Javier Barría

De la última Palma de Oro al debut de C. Tangana: guía de Sanfic con 10 películas destacadas

Cómo el General Zod en Superman 2, marcó la carrera de Terence Stamp

Renovación de figuras en la política y el voto castigo: las claves del triunfo de Rodrigo Paz en Bolivia
Mundo

Renovación de figuras en la política y el voto castigo: las claves del triunfo de Rodrigo Paz en Bolivia

Zelensky llega a la Casa Blanca para encuentro con Trump por guerra de Rusia en Ucrania

Zelenski se reunirá con múltiples líderes europeos previo a la cita con Trump en la Casa Blanca

Sindy Arzani y su red de apoyo: cuidar a las madres para cuidar el futuro
Paula

Sindy Arzani y su red de apoyo: cuidar a las madres para cuidar el futuro

Del amor propio al rechazo: el retorno de los estereotipos de belleza en las nuevas generaciones

“Reservado para el placer”: ¿Es buena idea agendar los encuentros sexuales?