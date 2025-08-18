Familia es criticada por realizar fiesta de revelación de género en un área protegida en el Cajón del Maipo

La joven que denunció el hecho agregó que no sabe “si es legal o no, pero sé que contamina mucho cuando tiran esas cositas de colores azules y rosadas. No sé si está permitido, pero hay como todo un panorama”.

El Embalse el Yeso es considerado un área protegida y está gestionado por la Asociación Parque Cordillera.

Frente a los hechos, y consultado por La Tercera, el secretario ejecutivo de la entidad, José Pedro Guilisasti, explicó que “el polvo en suspensión claramente contamina el lugar prístino de la precordillera de Los Andes”.

Sin embargo, se encuentran investigando los hechos, para confirmar con exactitud dónde ocurrió la celebración.

Un área protegida es de vital importancia para la biodiversidad y la regulación de recursos naturales. El objetivo del Parque Yeso-Laguna Negra es preservar los recursos hídricos y naturales de la zona, además de promover la educación del cuidado del agua.