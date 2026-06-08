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    Junta de Vigilancia y Aguas Andinas solicitan declarar zona de escasez hídrica para primera sección del río Maipo

    Esta zona del río Maipo constituye uno de los sistemas hídricos más relevantes del país, pues abastece de agua potable a más de 7,5 millones de personas en la Región Metropolitana.

     
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    Frente al escenario de estrés hídrico que atraviesa la zona central del país, el directorio de la Junta de Vigilancia del Río Maipo Primera Sección (JVRM) y Aguas Andinas solicitaron formalmente ante la Dirección General de Aguas (DGA) declarar zona de escasez en la primera sección del río Maipo por el período de un año, advirtiendo que las actuales condiciones hidrometeorológicas continúan generando una alta presión sobre la disponibilidad de agua en el Gran Santiago.

    La solicitud se da en un contexto en que la zona sigue enfrentando una situación de profunda fragilidad producto de la sequía estructural y del impacto que esta genera sobre la acumulación de nieve y la escorrentía en el río Maipo. Según recientes datos entregados por la Dirección Meteorológica de Chile, mayo recién pasado finalizó con registros históricos, pues se convirtió en el quinto mes más seco en Santiago desde 1967, acumulando solo 4,3 milímetros de precipitaciones, muy por debajo de un año normal con 42,6 mm.

    “Debemos entender que el régimen hídrico que tenemos cambió y con ello la disponibilidad del recurso. Por más que en años anteriores hayamos tenido algo más de precipitaciones, la cantidad de agua no va a aumentar; y eso exige mantener herramientas de gestión que permitan anticiparse y coordinar adecuadamente la distribución del recurso. La solicitud de decreto de escasez busca precisamente fortalecer la capacidad de gestión frente a una condición que no volverá a décadas pasadas. En ese esfuerzo, los regantes de la Primera Sección han realizado importantes aportes para resguardar el abastecimiento de agua de la Región Metropolitana, donde por ejemplo el 53,9% del agua superficial fue destinada a satisfacer los requerimientos humanos de la ciudad de Santiago en mayo”, señaló Luis Baertl, presidente de la JVRM.

    Desde Aguas Andinas, en tanto, enfatizaron que, si bien la compañía está trabajando en diversos proyectos concretos de la mano de su estrategia Biociudad y con foco en nuevas fuentes, resiliencia, uso eficiente del recurso, mayor aprovechamiento de aguas subterráneas y soluciones basadas en la naturaleza, “esta medida es necesaria, ya que permite agilizar medidas operativas y administrativas para enfrentar los periodos más críticos. De esta forma hemos logrado sortear los más de 15 años de sequía que han afectado a nuestro país, donde la colaboración, la coordinación y los acuerdos han sido fundamentales para que el agua nunca deje de salir por la llave y, a la vez, siga conviviendo con otros sectores como la agricultura, la generación eléctrica y otros usos productivos”, explicó Cristian Schwerter, director de Planificación, Ingeniería y Construcción.

    Por su parte, Luis Baertl agregó además que “el decreto permite una gestión más flexible y coordinada entre los distintos actores de la sección. La experiencia de los últimos años ha demostrado la relevancia de avanzar hacia una gestión basada en información en tiempo real, monitoreo permanente y coordinación entre instituciones públicas y privadas”.

    Nueva realidad climática

    Esta solicitud se da en un contexto complejo en materia climática. Solo para tener una idea, según un reciente estudio de la Universidad de Chile, el glaciar Echaurren, ubicado en el Cajón del Maipo y una de las fuentes esenciales para el suministro de agua potable para cerca de 7,5 millones de personas en la Región Metropolitana, ha perdido cerca de 65% de su superficie.

    En paralelo, según datos de World Resources Institute, nuestro país se ubica en el puesto global N°16 de las naciones con mayor riesgo climático y exposición a sequía, junto con otros países intrínsecamente desérticos.

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