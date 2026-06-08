“Mírenme de perfil, yo me encuentro bastante armónico”: Kast bromea con su imagen en folleto del PS

El panfleto comenzó a circular en redes sociales durante el fin de semana, en el cual el mandatario aparece con la nariz alargada, representado como el personaje de Pinocho. A la imagen, lo acompaña el mensaje: “El PS te defiende de la megarreforma. Kast miente”, con el logo de la colectividad.

Al respecto, el mandatario ironizó la situación y comentó: “Mírenme de perfil, yo me encuentro bastante armónico”, desatando risas en la actividad.