Ministros y entereza

SEÑOR DIRECTOR:

Los ministros son funcionarios sujetos a la libre designación y remoción del Presidente de la República, lo que constituye una potestad discrecional. En atención a la relevancia de sus funciones, sumado a la necesidad de orientar políticamente la acción del gobierno en torno al bien común, dicho margen de apreciación para designar o remover, es más intensa aún.

Cuando se asumen cargos de esta naturaleza, es dable comprender ex ante que una remoción no implica, necesariamente, un reproche funcionarial o ético, hay razones de prudencia gubernativa que superan con creces esa dicotomía.

Por ello, reprochar públicamente la decisión tomada por un Presidente, con imputaciones a actores desconocidos, sin individualizarlos, y con silencios entreguistas, genera un manto de duda incomprensible que perjudica injustificadamente al gobierno, y que permiten visualizar una baja tolerancia a la frustración, sumado a la falta de autocrítica.

El tiempo siempre permite comprender de mejor manera estas decisiones, de las que no tenemos por qué compartir en tiempo presente, pero sí aceptarlas con entereza, sobre todo, pues ayudan a afrontar las injusticias que padecemos por el sólo hecho de ser personas. Seguir este noble designio y soportar, con alma entera, supuestas vejaciones y ultrajes, es saber levantar el espíritu, para sobreponerse a las adversidades que nos rodean.

Sólo con personas resilientes y tenaces se podrá ofrecer una razonable y legítima opción de gobierno en lo sucesivo para Chile, como lo merece nuestro país.

Felipe Lizama Allende

Abogado