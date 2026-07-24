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    Cartas al Director

    Modernización portuaria urgente

    Por 
    Cartas al director
    Puerto de Valparaíso. Foto: Mauricio Miranda Mauro Miranda / mauro.miranda@gmail.com / mauromiranda.cl

    SEÑOR DIRECTOR:

    El sector portuario vive un momento expectante. El biministro Louis de Grange ha enfatizado que el desarrollo logístico y portuario es estratégico para el crecimiento económico, y que avanzar en infraestructura habilitante será clave para responder a las necesidades futuras del comercio exterior. Ante este desafío, los distintos puertos de Chile están modernizando su infraestructura con el dinamismo que importadores y exportadores requieren con urgencia.

    En particular, el puerto de Valparaíso vive hoy una situación especialmente favorable para la región, el país y el sector. Cuenta con un proyecto estratégico, respaldado por la ciudadanía y próximo a licitarse, que duplicará su capacidad para movilizar contenedores, carga fraccionada y naves de pasajeros, incorporando además nuevos espacios urbanos de calidad en el borde costero, que significan una integración inédita de la ciudad con la actividad portuaria.

    Este potencial se sustenta en un desempeño que ya está alineado con los estándares globales de eficiencia: en 2025 movilizó más de 9,4 millones de toneladas de carga general, un 11,5% más que el año anterior. Este resultado ratifica un estudio de la consultora Drewry, que destacó sus 54.240 TEU movilizados por hectárea, cifra que supera ampliamente el promedio mundial de 31.676 TEU entre terminales con mayores áreas de respaldo, posicionando a Valparaíso como referente en productividad portuaria.

    El puerto se consolida, además, como el principal polo de carga fraccionada del país, donde se recibe el 80% del fierro estratégico para la construcción y la minería, y exhibe una versatilidad única al atender con la misma infraestructura el mercado de cruceros.

    En consecuencia, ampliar Valparaíso no es solo un compromiso local: constituye un paso estratégico para asegurar el motor económico de Chile.

    Juan Pablo Bravo

    Vocero del Foro Logístico de Valparaíso

    Más sobre:PuertosValparaísoDesarrollo

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