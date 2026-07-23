SEÑOR DIRECTOR:

El sostenido aumento de causas que conocen los Juzgados de Policía Local ya no constituye una percepción, sino una realidad constatada por diversas Cortes de Apelaciones del país. A ello se suma una creciente complejidad normativa, nuevos procedimientos, mayores exigencias de fiscalización y una ciudadanía que demanda respuestas cada vez más oportunas y eficientes.

Frente a este escenario, el desafío no consiste en seguir incorporando obligaciones a estos tribunales sin fortalecer su capacidad institucional. La modernización de la justicia local requiere recursos humanos y tecnológicos, herramientas procesales acordes a los tiempos y una planificación que permita responder a una realidad muy distinta a la existente cuando gran parte de esta estructura fue concebida.

El Instituto Nacional de Jueces y Secretarios Abogados de los Juzgados de Policía Local (INJPL) ha planteado esta necesidad desde hace años en instancias académicas y de diálogo institucional, promoviendo una visión de largo plazo para fortalecer la judicatura más cercana a las personas.

Valoramos la disposición manifestada por la presidenta de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich, para avanzar en soluciones concretas. Esperamos que ese mismo compromiso sea compartido por los demás poderes del Estado, porque fortalecer la justicia local significa fortalecer el acceso a la justicia de millones de ciudadanos.

Francisco Ríos Laulié

Presidente del INJPL y juez de Policia Local de Lampa