“Quién gana cuándo gana Quiroz”

SEÑOR DIRECTOR:

En su última columna, Daniel Matamala afirma que con la reforma tributaria “ganan los dueños de las grandes empresas, que ya no pagarán impuestos personales, porque podrán descontar los tributos que pague su compañía, gracias a la integración tributaria”. En respuesta, Francisco Alcaíno dice que la frase “es eficaz, pero jurídicamente falsa” dado que la integración “no es un obsequio” sino un “mecanismo clásico para no gravar dos veces una misma renta”.

Si bien la crítica de Matamala va bien dirigida, a quienes beneficia la integración es a las empresas e indirectamente a sus dueños (la carga de las primeras se traspasa a los segundos). Aunque la empresa paga el impuesto de primera categoría, su calidad de crédito en contra del impuesto personal del socio implica que dicho tributo es devuelto al ser retiradas las utilidades. Así, el impuesto corporativo es un abono o adelanto del impuesto que aplica al propietario cuando retira (por esto, la integración considera el consumo, y no el ingreso, como criterio para medir lo que cada uno debe contribuir).

Respecto a la respuesta de Alcaíno, la integración no es un “mecanismo clásico” para evitar un doble gravamen. Si uno va a su origen, el objetivo fue excluir a las empresas de tributación y reemplazar dicha carga con un impuesto progresivo al nivel del propietario. De hecho, la renta de la empresa es distinta a la del propietario: la primera es mixta y deriva de la interacción entre el capital y el trabajo mientras que la segunda deriva solo del capital -invertido-.

A mi juicio, el impuesto a la renta debería tender a la desintegración. Esto exigiría una contribución por igual de empresas y trabajadores y, además, equipararía el tratamiento entre las rentas del capital y el trabajo.

Gonzalo Falcón R.

Abogado