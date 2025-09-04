SUSCRÍBETE
Filmado en un enigmático lugar y dirigido por Tim Burton: así es el comentado nuevo videoclip de Lady Gaga

La producción de la última entrega de la estrella norteamericana ha sido muy comentada en redes sociales, ya que el lugar donde grabó su último videoclip, está lleno de mitos y leyendas. Se dice "que se tiene que respetar y no tocar ni mover" ninguna de las miles de muñecas que habitan en los famosos canales de Xochimilco, en México.

Pablo GándaraPor 
Pablo Gándara

La cantante estadounidense estrenó este miércoles su nuevo videoclip dirigido por Tim Burton y se posicionó entre las principales tendencias de redes sociales en México por el estreno de su nueva canción "The Dead Dance".

Lo particular de la nueva producción, es que fue grabada en la Isla de las Muñecas, uno de los lugares más enigmáticos de México, que se caracteriza porque está colmada con todo tipo de muñecas destrozadas y desgastadas por el paso del tiempo, lo que ha hecho que tomen un aspecto un tanto “terrorífico”.

Según cuenta la leyenda, en 1950 un hombre llamado Don Julián Santana Barrera, se fue a vivir a esta isla. Tras llegar al lugar, Santana halló el cuerpo de una niña sin vida, supuestamente, la menor murió tras caer a los canales de Xochimilco.

Dice la leyenda popular, que Don Julián comenzó a escuchar lamentos y sonidos extraños en el lugar, y pensó que era “el alma de la niña que aún penaba en el lugar”.

Fue entonces cuando decidió ayudar a su “espíritu a descansar en paz” y tuvo la idea de poner muñecas en toda la isla.

Revisa el videclip completo acá:

