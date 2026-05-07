Frente a Frente: candidatos a la rectoría de la Universidad de Chile debaten en La Tercera
Los postulantes para suceder a Rosa Devés al mando de la Casa de Bello contrastaron sus ideas en esta edición especial de Desde la Redacción. Moderados por el periodista Roberto Gálvez, el decano de la Facultad de Derecho Pablo Ruiz-Tagle y el decano de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, Francisco Martínez, discutieron sobre temas internos de la Universidad, sobre el cómo hacer frente a tomas y paros, así como sobre contingencia nacional. ¿En qué puntos coincidieron y evidenciaron diferencias? Revisa en el video el debate completo.
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