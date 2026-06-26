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    En Adidas The Yard se vive el primer “Juicio Mundialero”: expertos analizan las nuevas reglas que marcarán el futuro del fútbol

    Gonzalo Fouillioux, junto a Diego Rivarola, Rafael Olarra y el ex árbitro Jorge Osorio, protagonizaron una conversación en la que revisaron las principales modificaciones reglamentarias implementadas durante el Mundial 2026 y debatieron sobre su impacto en el juego y su llegada al fútbol chileno.

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    El Deportivo
    26.06.2026 Adidas - Juicio Mundialero Foto Pablo Vásquez Pablo Vásquez r

    The Yard, el fanfest mundialero de adidas ubicado en el primer piso del MUT, volvió a reunir a los fanáticos del fútbol en una jornada donde el análisis fue el gran protagonista. En esta oportunidad se realizó el primer “Juicio Mundialero”, una instancia de conversación que permitió revisar las nuevas reglas implementadas durante el Mundial 2026 junto a reconocidas figuras del fútbol nacional.

    Con la conducción del periodista deportivo Gonzalo Fouillioux, el panel estuvo integrado por los ex futbolistas Diego Rivarola y Rafael Olarra, además del ex árbitro FIFA Jorge Osorio, quienes analizaron los principales cambios reglamentarios que ha presentado el torneo y compartieron distintas miradas sobre cómo estas modificaciones podrían influir en el futuro del deporte.

    26.06.2026 Adidas - Juicio Mundialero Foto Pablo Vásquez Pablo Vásquez r

    Durante la conversación se abordaron normas destinadas a agilizar el desarrollo de los partidos, como los nuevos tiempos límite para saques de banda, saques de meta y sustituciones, además de las modificaciones en la atención médica dentro del terreno de juego. Los invitados debatieron sobre si estas medidas efectivamente han permitido reducir las interrupciones y entregar un fútbol más dinámico.

    Otro de los temas que concentró el debate fue la incorporación de nuevas medidas disciplinarias, entre ellas la prohibición de cubrirse la boca durante enfrentamientos entre jugadores y las sanciones a las protestas contra las decisiones arbitrales. A ello se sumó el análisis de las nuevas facultades del VAR, que ahora puede intervenir en situaciones como segundas tarjetas amarillas erróneas, errores de identidad y córners concedidos de manera incorrecta.

    La conversación también profundizó en uno de los cambios más comentados del torneo: el nuevo criterio de desempate en la fase de grupos, que prioriza los enfrentamientos directos por sobre la diferencia de gol, generando un interesante intercambio de opiniones sobre cómo esta modificación puede cambiar la estrategia de las selecciones durante la competencia.

    Como cierre de la actividad, los asistentes tuvieron la oportunidad de participar directamente del debate realizando preguntas a los invitados, transformando la instancia en un espacio cercano e interactivo para quienes han seguido de cerca las emociones del Mundial 2026.

    26.06.2026 Adidas - Juicio Mundialero Foto Pablo Vásquez Pablo Vásquez r

    Con actividades como el “Juicio Mundialero”, The Yard continúa consolidándose como el punto de encuentro para vivir el Mundial más allá de los partidos, ofreciendo experiencias donde el análisis, la conversación y la pasión por el fútbol también tienen un lugar. El espacio permanecerá abierto en el primer piso del MUT entre las 10:00 y las 20:00 horas durante los principales encuentros del torneo, con nuevas actividades para todos los fanáticos.

    Para conocer más sobre The Yard y sus actividades, visita las redes sociales oficiales de adidas y su aplicación.

    Más sobre:Mundial 2026FútbolAdidas

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