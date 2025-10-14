Gastronomía, música y naturaleza: qué artistas participarán en “Mercado Paula” y cómo conseguir descuentos
La editora de Paula, Patricia Morales, explicó en Desde la Redacción todos los detalles de 16ª versión de "Mercado Paula", el panorama cultural, gastronómico y de entretención más esperado de la temporada. Revisa en el video toda la información del esperado evento.
