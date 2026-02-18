Gobierno defiende manejo fiscal ante eventual acusación constitucional contra Grau
Sectores de la oposición evalúan presentar un libelo contra el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, por el déficit fiscal del 3,6% del Producto Interno Bruto. "Están dentro del marco de sus facultades y atribuciones constitucionales presentar acusaciones de este tipo, pero otra cosa es que tenga mérito", respondió la ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo.
