Gobierno remarca carácter terrorista de la CAM tras dichos de Delpiano: “Es conocida la posición del Ejecutivo”
La ministra vocera, Camila Vallejo, salió al paso tras los cuestionamientos de la oposición por las declaraciones de la titular de Defensa, Adriana Delpiano, quien evitó catalogar a la CAM y a la WAM como organizaciones terroristas. Vallejo afirmó que "es conocida la posición del Ejecutivo", que han estado en La Araucanía "frente a actos que son terroristas" y que, precisamente por eso, el gobierno impulsó la modernización de la ley Antiterrorista.
