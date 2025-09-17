SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Videos

Gobierno remarca carácter terrorista de la CAM tras dichos de Delpiano: “Es conocida la posición del Ejecutivo”

La ministra vocera, Camila Vallejo, salió al paso tras los cuestionamientos de la oposición por las declaraciones de la titular de Defensa, Adriana Delpiano, quien evitó catalogar a la CAM y a la WAM como organizaciones terroristas. Vallejo afirmó que "es conocida la posición del Ejecutivo", que han estado en La Araucanía "frente a actos que son terroristas" y que, precisamente por eso, el gobierno impulsó la modernización de la ley Antiterrorista.

Por 
Alonso Vatel
 
Paula Morales

Lee también:

Más sobre:Camila VallejoVallejoAdriana DelpianoDelpianoCAMWAMMacrozona surBiobíoLa Araucanía

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Rating del martes 16 de septiembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Detienen a funcionario de Melipeuco que mordió a alcalde en la oreja durante celebración de Fiestas Patrias

Jara inicia campaña oficial en compañía de Tohá

Diputados aprueban proyecto que modifica la ley de responsabilidad penal adolescente

Prisión preventiva para “El Potito”: Fiscalía asegura que tuvo directa participación en atentado al molino Grollmus

Trump llega a Windsor en una visita de Estado a Reino Unido que combina comercio, tecnología y protocolo real

Servicios

Rating del martes 16 de septiembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Rating del martes 16 de septiembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

A qué hora cierran los supermercados este miércoles previo a los feriados de Fiestas Patrias

A qué hora cierran los supermercados este miércoles previo a los feriados de Fiestas Patrias

Revisa las rutas y horarios con peaje a luca desde el miércoles por el fin de semana largo

Revisa las rutas y horarios con peaje a luca desde el miércoles por el fin de semana largo

Dónde y a qué hora ver a Liverpool vs. Atlético de Madrid por la Champions League en TV y streaming

Dónde y a qué hora ver a Liverpool vs. Atlético de Madrid por la Champions League en TV y streaming

Detienen a funcionario de Melipeuco que mordió a alcalde en la oreja durante celebración de Fiestas Patrias
Chile

Detienen a funcionario de Melipeuco que mordió a alcalde en la oreja durante celebración de Fiestas Patrias

Jara inicia campaña oficial en compañía de Tohá

Diputados aprueban proyecto que modifica la ley de responsabilidad penal adolescente

Joyería Joyart: quiebre entre hermanos Fernández se agudiza con querellas por hurto y apropiación indebida
Negocios

Joyería Joyart: quiebre entre hermanos Fernández se agudiza con querellas por hurto y apropiación indebida

Vallejo dice que el gobierno está analizando el fallo de la Corte Suprema por proyecto Dominga

El expresidente del Consejo Fiscal Autónomo, Jorge Rodríguez, se incorpora al “team económico” del CEP

De Lagos Weber a Juan Sutil: los más comentados pie de cueca de políticos y autoridades
Tendencias

De Lagos Weber a Juan Sutil: los más comentados pie de cueca de políticos y autoridades

La última actualización de PlayStation 5 permite nuevas funciones en el control DualSense

“Esperaba guardar este secreto hasta morir”: el mensaje que el presunto asesino de Charlie Kirk le envió a su pareja

Otra millonaria multa: Conmebol le sigue pasando la cuenta a Independiente por la llave contra la U
El Deportivo

Otra millonaria multa: Conmebol le sigue pasando la cuenta a Independiente por la llave contra la U

Detienen a barrista de Independiente involucrado en los incidentes del duelo contra la U que estaba prófugo

Alejandro Tabilo accede al cuadro principal del ATP 250 de Chengdú tras una dramática definición

Con Mon Laferte, Myriam Hernández y más: todo lo que debes saber del Ruidosa Fest 2025
Finde

Con Mon Laferte, Myriam Hernández y más: todo lo que debes saber del Ruidosa Fest 2025

Fiestas Patrias 2025: 7 fondas imperdibles en Santiago

Cómo es Uiara Amazon Resort, el hotel 100% flotante en el corazón del Amazonas en Brasil

Mon Laferte recibe nominación a los Grammy Latinos por Canción del año
Cultura y entretención

Mon Laferte recibe nominación a los Grammy Latinos por Canción del año

Los Infantes y los Ingenuos de la Patria: los batallones afrodescendientes en la Independencia de Chile

De su digno adiós al cine a la muerte de un hijo: los últimos años de Robert Redford

Trump llega a Windsor en una visita de Estado a Reino Unido que combina comercio, tecnología y protocolo real
Mundo

Trump llega a Windsor en una visita de Estado a Reino Unido que combina comercio, tecnología y protocolo real

La IA se abre paso en la política: Albania nombra a “ministra” y Japón a líder de partido generados con esta tecnología

Viuda de Navalny denuncia que el opositor murió envenenado en prisión y acusa directamente a Putin

Hablemos de amor: el trabajo se transformó en mi relación tóxica
Paula

Hablemos de amor: el trabajo se transformó en mi relación tóxica

Sacar la ciencia del laboratorio: la misión de Macarena Rojas Ábalos

El miedo a engordar enferma más que una empanada