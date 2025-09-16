Matthei en picada contra Delpiano por no calificar a la CAM como organización terrorista: “Absolutamente inaceptable”

La candidata presidencial de Chile Vamos (UDI, RN y Evópoli), Amarillos y Demócratas, Evelyn Matthei, se lanzó en picada en contra de la ministra de Defensa, Adriana Delpiano, tras sus declaraciones de ayer lunes en torno a las actividades de Coordinadora Arauco-Malleco (CAM) y la Weichán Auka Mapu (WAM) en la Macrozona Sur.

Esto, luego que en diálogo con Tolerancia Cero de CNN la líder de las Fuerzas Armadas sostuvo que no todos los hechos de violencia en La Araucanía y alrededores constituyen un acto de terrorismo. “Ha habido terrorismo sin lugar a dudas, cuando lo que se busca es producir temor, pero también hay muchos delitos en función del robo de madera y otras cosas”, dijo.

Requerida directamente si califica a la CAM y la WAM como organizaciones terroristas, la titular de la cartera señaló: “No las catalogaría así, como organizaciones, porque tienen elementos de gente anarca, gente que comete estos delitos, pero creo que también hay otros temas”.

Matthei respondió a estos dichos de Delpiano este martes a través de sus redes sociales, donde fustigó que la ministra desdramatice las acciones de dichos grupos.

“Es absolutamente inaceptable que la ministra de Defensa minimice la gravedad de los hechos cometidos por la CAM y la WAM” , escribió en X.

A lo que agregó: “La violencia que estas organizaciones ejercen contra ciudadanos, comunidades y fuerzas del Estado es terrorismo y negarlo es una falta de respeto a las víctimas y a todos los chilenos que exigen seguridad.