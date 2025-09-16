Hombre acusado de robar a una mujer fue atado a un auto y arrastrado por vecinos

Vecinos de la localidad de San Justo atraparon a un hombre que habría intentado asaltar a una mujer, y antes de entregarlo a la policía lo amarraron a un auto y lo arrastraron por la calle.

El hecho quedó registrado en un video grabado por los mismos vecinos, el cual se viralizó rápidamente en redes sociales y generó debate.

Según constató El Clarín, el hombre acusado de robo fue arrastrado 200 metros.

Cuando llegó la policía, aseguró que no cometió ningún delito, y pese a las heridas, no quiso poner una denuncia.

Sin embargo, la fiscalía abrió una investigación para determinar si efectivamente el hombre agredido intentó robar, además de establecer las consecuencias legales para la detención ciudadana que efectuaron los vecinos.