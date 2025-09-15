Sujeto en situación migratoria irregular chocó contra una casa en Quilicura: iba en estado de ebriedad

Un sujeto de nacionalidad venezolana, en situación migratoria irregular, sin licencia de conducir y en estado de ebriedad destruyó completamente el cerco perimetral de una propiedad en Quilicura.

Los habitantes de la casa despertaron por el impacto y salieron para constatar lo sucedido, pero el conductor intentó darse a la fuga y casi atropelló a la mujer.

Sin embargo, con la ayuda de vecinos lograron detener al sujeto y su acompañante -un hombre de nacionalidad chilena-, y luego llegó Carabineros.

El capitán Eduardo Mendoza, oficial de ronda de la Prefectura Santiago Norte de Carabineros, señaló que el chofer fue sometido a alcotest y arrojó 1,8 grados de alcohol por litro en la sangre.

Además, en el interior del vehículo había 7 cajas de vino blanco.