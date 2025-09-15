Sujeto en situación migratoria irregular chocó contra una casa en Quilicura: iba en estado de ebriedad
El incidente ocurrió durante la noche de ayer, cuando un hombre perdió el control de su vehículo en la calle La Castellana, impactando el frontis de una casa para luego intentar darse a la fuga.
Un sujeto de nacionalidad venezolana, en situación migratoria irregular, sin licencia de conducir y en estado de ebriedad destruyó completamente el cerco perimetral de una propiedad en Quilicura.
Los habitantes de la casa despertaron por el impacto y salieron para constatar lo sucedido, pero el conductor intentó darse a la fuga y casi atropelló a la mujer.
Sin embargo, con la ayuda de vecinos lograron detener al sujeto y su acompañante -un hombre de nacionalidad chilena-, y luego llegó Carabineros.
El capitán Eduardo Mendoza, oficial de ronda de la Prefectura Santiago Norte de Carabineros, señaló que el chofer fue sometido a alcotest y arrojó 1,8 grados de alcohol por litro en la sangre.
Además, en el interior del vehículo había 7 cajas de vino blanco.
