Jara se refiere al fallo que inhabilitó a Jadue: “era más aconsejable que se dedicara a su defensa”

Jeannete Jara abordó este domingo, cuando llegó al Te Deum evangélico, el fallo del Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) que inhabilitó al exalcalde de Recoleta, Daniel Jadue, para postular a diputado y ejercer su derecho a sufragio.

La candidata llamó a respetar el fallo del Tricel e insistió en que Jadue debió dedicarse a su defensa: “Es muy importante que las instituciones que nosotros tenemos hoy día se respeten definitivamente, así como las conclusiones a las que lleguen. Y, desde mi perspectiva, no hay nada que yo pueda agregar, porque es un fallo que ha emitido un tribunal que tiene las facultades para hacerlo”, manifestó.

Así, la candidata se distancia del Partido Comunista, que a través de un comunicado, se había pronunciado ante el fallo del tribunal, donde planteó que “tal como lo hemos señalado en otros momentos, nuestro juicio político es que no se están respetando los derechos humanos de Daniel Jadue, hoy también al privarlo de su derecho político fundamental a ser elegido y ejercer sufragio, basándose únicamente en un acto administrativo del Ministerio Público, sin inicio de juicio y sin condena alguna”.