Así fue la detención del “Pastor Soto” tras Te Deum Evangélico

En el registro se ve cómo el Pastor Soto vocifera mensajes religiosos contra el presidente Gabriel Boric, por el proyecto del aborto legal y la eutanasia.

Ahí se ve cuando intenta avanzar hacia donde estaba el mandatario y Carabineros intenta detenerlo, pero se resistió e incluso forcejeó con los uniformados.

Durante este lunes, deberá comparecer en audiencia de control de detención.