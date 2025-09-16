SUSCRÍBETE
Así es el spot de Carabineros con Carlos Pinto que busca prevenir accidentes en Fiestas Patrias

El periodista y director de programas policiales en televisión,  participó en la campaña que busca concientizar a la ciudadanía sobre la responsabilidad al volante durante estas fechas, haciendo especial énfasis al consumo de alcohol.

Paula MoralesPor 
Paula Morales

Solo en las celebraciones de 2024, más de 1500 accidentes fueron reportados, dejando un total de 66 personas fallecidas.

Así, el spot apela a la conciencia de los conductores, y llama a tomar decisiones con responsabilidad, y que el consumo de alcohol y drogas es incompatible con la conducción.

NacionalCarabinerosFiestas PatriasCarlos Pinto

