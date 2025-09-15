Hombre ciego recuperó la visión gracias a una curiosa cirugía: le implantaron un diente en el ojo

Chapman perdió la vista a los 13 años, luego de sufrir una reacción alérgica al ibuprofeno. La crisis lo mantuvo en coma durante semanas, y al despertar, había perdido por completo la visión en ambos otros.

A lo largo de los años probó con varios tratamientos y diez trasplantes de córnea, pero ninguno dio resultado.

Sin embargo, en febrero de este año, se sometió a una operación poco conocida y común: un implante dental en el ojo.

Esta técnica fue desarrollada en los años 60, y se estima que solo algunos cientos de personas en todo el mundo se han sometido al procedimiento.

Chapman actualmente tiene una visión de 20/40 o 20/30 en el ojo.