Hombre ciego recuperó la visión gracias a una curiosa cirugía: le implantaron un diente en el ojo
Brent Chapman, un hombre canadiense de 34 años, volvió a ver después de 21 años de ceguera gracias a una curiosa cirugía.
Chapman perdió la vista a los 13 años, luego de sufrir una reacción alérgica al ibuprofeno. La crisis lo mantuvo en coma durante semanas, y al despertar, había perdido por completo la visión en ambos otros.
A lo largo de los años probó con varios tratamientos y diez trasplantes de córnea, pero ninguno dio resultado.
Sin embargo, en febrero de este año, se sometió a una operación poco conocida y común: un implante dental en el ojo.
Esta técnica fue desarrollada en los años 60, y se estima que solo algunos cientos de personas en todo el mundo se han sometido al procedimiento.
Chapman actualmente tiene una visión de 20/40 o 20/30 en el ojo.
