Imágenes sensibles: Pareja lanzó polluelos de gaviota desde una azotea en Maitencillo

Un registro difundido en redes sociales, reveló un cruel caso de maltrato animal en Maitencillo, comuna de Puchuncaví, en la Región de Valparaíso. En las imágenes se logra ver a una pareja arrojando a crías de gaviota desde la azotea del condominio Entre Lomas.

El hecho fue condenado por la comunidad, quienes denunciaron el caso ante distintas entidades. La municipalidad de Puchuncaví, confirmó mediante un comunicado que las crías de gaviotas fueron encontradas vivas y sin fracturas, gracias al trabajo realizado en conjunto por el Servicio Agrícola Ganadero (SAG), Carabinero de Chile y funcionarios municipales.

Según Carabineros, los involucrados fueron identificados y detenidos. Sin embargo, por determinación del juez de turno, quedaron en libertad sin ser formalizados.