SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Servicios

    Se celebra el Día del Barros Luco: conoce las promociones para disfrutar este martes

    Cada 9 de junio se conmemora a la querida preparación en honor al natalicio del expresidente Ramón Barros Luco.

    Sandar E. OportoPor 
    Sandar E. Oporto
    Se celebra el Día del Barros Luco: conoce las promociones para disfrutar este martes. Foto referencial marcachile.cl

    Este martes, como cada 9 de junio, llega una nueva celebración al recetario nacional, en esta ocasión en torno al querido sándwich Barros Luco.

    Se trata de una sencilla pero deliciosa preparación, donde los protagonistas son la carne, laminada y cocinada a la plancha, junto al queso fundido, contenido en un pan caliente.

    La fecha corresponde al natalicio del expresidente Ramón Barros Luco, a quien se le rinde homenaje a través del sándwich que solía pedir en la Confitería Torres de Santiago.

    Es por lo anterior que, ante la conmemoración del Día del Barros Luco, algunos establecimientos dieron a conocer las promociones especiales con las que invitan a celebrar durante hoy. Revisa a continuación algunas de ellas.

    Confitería Torres

    El lugar que vio nacer a este querido sándwich no puede pasar por alto su tradicional día, por lo que se anunció una promoción especial para el local de Isidora Goyenechea 2962.

    Los asistentes al establecimiento podrán disfrutar de un Barros Luco acompañado de un shop de Cerveza Loa.

    Juan Maestro

    La cadena se suma a la celebración en torno al sándwich ofreciendo un Barros Luco gratis por compras sobre $10.000.

    Para hacer efectiva la promoción se debe comprar mediante la aplicación, disponible para iOS o Android, y usar el código LUCOMANIA.

    Fuente Suiza

    El local celebra durante este martes con un 40% de descuento en el tradicional Barros Luco, tamaño chico o grande.

    La promoción es válida durante el 9 de junio y hasta agotar stock, solo en pedidos para servir en el establecimiento de Irarrázaval 3361.

    Más sobre:Barros LucoDía del Barros LucoDía del Barros Luco 2026OfertasPromocionesDescuentosComercioPrecios

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Incendio afecta locales comerciales del centro de Santiago

    Comisión del Senado revisa proyecto para reforzar seguridad de Metro: busca fortalecer atribuciones de guardias y Carabineros

    Gobierno de Santiago lanza plataforma web con más de 50 actividades culturales en el eje Alameda

    El duro emplazamiento de Miguel Becker a representante de la ONU en comisión del Senado por crisis migratoria

    90 días en La Moneda: el diseño de Kast para reforzar la “nueva etapa” de gobierno

    María José Hoffmann (UDI) e irrupción de Longueira: “Tiene todo el derecho a querer rectificar su nombre”

    Lo más leído

    1.
    Temblor hoy, martes 9 de junio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, martes 9 de junio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    2.
    Mundial de Fútbol 2026: cuándo empieza, horario y dónde ver el partido inaugural

    Mundial de Fútbol 2026: cuándo empieza, horario y dónde ver el partido inaugural

    3.
    A qué hora y dónde ver el partido amistoso de Argentina vs. Islandia en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver el partido amistoso de Argentina vs. Islandia en TV y streaming

    4.
    Las 8 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

    Las 8 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

    5.
    Minuto a minuto: sigue el avance de los dos sistemas frontales en Chile

    Minuto a minuto: sigue el avance de los dos sistemas frontales en Chile

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    CYBER 50% Plan Digital+$5.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Investigadores chilenos identifican pieza clave que conecta el humo del cigarrillo con la hipertensión arterial pulmonar

    Investigadores chilenos identifican pieza clave que conecta el humo del cigarrillo con la hipertensión arterial pulmonar

    Chi-chi-chí Led-led-led: estos son los mejores televisores para ver el Mundial 2026

    Chi-chi-chí Led-led-led: estos son los mejores televisores para ver el Mundial 2026

    A qué hora empieza la lluvia en la Región Metropolitana y zona central

    A qué hora empieza la lluvia en la Región Metropolitana y zona central

    Los 5 anuncios clave de Apple en WWDC 2026: Siri AI, iOS 27 y macOS Golden Gate

    Los 5 anuncios clave de Apple en WWDC 2026: Siri AI, iOS 27 y macOS Golden Gate

    Servicios

    Se celebra el Día del Barros Luco: conoce las promociones para disfrutar este martes

    Se celebra el Día del Barros Luco: conoce las promociones para disfrutar este martes

    Tras el cambio en la normativa: ¿Cómo funcionan los prefijos 600, 809 y el nuevo 702?

    Tras el cambio en la normativa: ¿Cómo funcionan los prefijos 600, 809 y el nuevo 702?

    Rating del lunes 8 de junio en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del lunes 8 de junio en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Incendio afecta locales comerciales del centro de Santiago
    Chile

    Incendio afecta locales comerciales del centro de Santiago

    Comisión del Senado revisa proyecto para reforzar seguridad de Metro: busca fortalecer atribuciones de guardias y Carabineros

    Gobierno de Santiago lanza plataforma web con más de 50 actividades culturales en el eje Alameda

    Banco de Chile se asocia con filial de grupo Penta para financiamiento de compra de autos usados
    Negocios

    Banco de Chile se asocia con filial de grupo Penta para financiamiento de compra de autos usados

    Dos mundos, una misma pregunta: la columna de Roberto Camhi

    Hacienda publica decreto fiscal y cambia meta de déficit estructural a 2030: admite que no será de 0%, sino de 1,5% del PIB

    ¿Qué nivel de inglés tienen los chilenos? Estudio los ubica por encima de Brasil y México, pero bajo Argentina
    Tendencias

    ¿Qué nivel de inglés tienen los chilenos? Estudio los ubica por encima de Brasil y México, pero bajo Argentina

    El prometedor ensayo clínico que logró reactivar la producción de insulina en la diabetes tipo 1

    A qué hora empieza la lluvia en la Región Metropolitana y zona central

    Agua en el desierto: los zapatazos de Osorio y Sepúlveda le dan el triunfo a la Roja ante el mundialista RD Congo
    El Deportivo

    Agua en el desierto: los zapatazos de Osorio y Sepúlveda le dan el triunfo a la Roja ante el mundialista RD Congo

    Revisa el golazo de Darío Osorio en el amistoso entre la Roja y República Democrática del Congo

    Seguridad extrema, visas, deportaciones y serpientes: las problemáticas que marcan la previa del Mundial 2026

    Chi-chi-chí Led-led-led: estos son los mejores televisores para ver el Mundial 2026
    Tecnología

    Chi-chi-chí Led-led-led: estos son los mejores televisores para ver el Mundial 2026

    Los 5 anuncios clave de Apple en WWDC 2026: Siri AI, iOS 27 y macOS Golden Gate

    Apple presenta la nueva generación de Apple Intelligence y la evolución de su asistente virtual Siri AI

    El frustrado intento por traer al Indio Solari a Chile y por qué Los Redondos nunca triunfaron en el país
    Cultura y entretención

    El frustrado intento por traer al Indio Solari a Chile y por qué Los Redondos nunca triunfaron en el país

    Cypress Hill regresa a Chile con presentación en el Teatro Caupolicán

    U. de Chile instalará placa en honor a Manuel Rojas, trabajador por 25 años de la institución

    ¿Golpe a la OEA?: La crisis que amenaza la continuidad de su secretario general
    Mundo

    ¿Golpe a la OEA?: La crisis que amenaza la continuidad de su secretario general

    Trump afirma que Irán derribó un helicóptero estadounidense y que Washington “debe” responder

    Keiko Fujimori dice que espera hablar con Kast tras los resultados y plantea que los países deben tomar medidas conjuntas en seguridad

    El cuidado de los padres: cuando todo recae en una sola hija
    Paula

    El cuidado de los padres: cuando todo recae en una sola hija

    Nacer y crecer con VIH en Chile hoy

    Julieta Venegas y su carta de amor a Tijuana