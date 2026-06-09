Se celebra el Día del Barros Luco: conoce las promociones para disfrutar este martes. Foto referencial marcachile.cl

Este martes, como cada 9 de junio, llega una nueva celebración al recetario nacional, en esta ocasión en torno al querido sándwich Barros Luco.

Se trata de una sencilla pero deliciosa preparación, donde los protagonistas son la carne, laminada y cocinada a la plancha, junto al queso fundido, contenido en un pan caliente.

La fecha corresponde al natalicio del expresidente Ramón Barros Luco, a quien se le rinde homenaje a través del sándwich que solía pedir en la Confitería Torres de Santiago.

Es por lo anterior que, ante la conmemoración del Día del Barros Luco, algunos establecimientos dieron a conocer las promociones especiales con las que invitan a celebrar durante hoy. Revisa a continuación algunas de ellas.

Confitería Torres

El lugar que vio nacer a este querido sándwich no puede pasar por alto su tradicional día, por lo que se anunció una promoción especial para el local de Isidora Goyenechea 2962.

Los asistentes al establecimiento podrán disfrutar de un Barros Luco acompañado de un shop de Cerveza Loa.

Juan Maestro

La cadena se suma a la celebración en torno al sándwich ofreciendo un Barros Luco gratis por compras sobre $10.000.

Para hacer efectiva la promoción se debe comprar mediante la aplicación, disponible para iOS o Android, y usar el código LUCOMANIA.

Fuente Suiza

El local celebra durante este martes con un 40% de descuento en el tradicional Barros Luco, tamaño chico o grande.

La promoción es válida durante el 9 de junio y hasta agotar stock, solo en pedidos para servir en el establecimiento de Irarrázaval 3361.