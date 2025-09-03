Imágenes sensibles: revelan video de brutal maltrato hacia un trabajador TEA en Hospital de Osorno

Durante meses un extrabajador TEA del Hospital Base de Osorno sufrió acoso por parte de compañeros de trabajo, episodios que se remontan entre el año 2018 y 2020. De hecho, en 2024 la dirección del recinto tomó conocimiento del hecho, pero los trabajadores no fueron sancionados.

Pese a que se realizaron dos sumarios en el hospital, los cuatro agresores continúan desempeñándose en el área de la salud, aunque fueron redirigiros a otras funciones.

Las agresiones fueron grabadas por los mismos involucrados. Incluyen risas, burlas y golpes.

Las imágenes han conmocionado al país, y hablan por sí solas.

Frente a las acusaciones, el Minsal condenó los hechos y confirmaron que están realizando un seguimiento para llevar el caso a la Fiscalía.