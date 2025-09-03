SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Videos

Imágenes sensibles: revelan video de brutal maltrato hacia un trabajador TEA en Hospital de Osorno

Lo desnudaron, lo quemaron y lo raparon en contra de su voluntad. Los hechos ocurrieron entre el 2018 y 2020, pero recientemente salieron a la luz.

Paula MoralesPor 
Paula Morales

Durante meses un extrabajador TEA del Hospital Base de Osorno sufrió acoso por parte de compañeros de trabajo, episodios que se remontan entre el año 2018 y 2020. De hecho, en 2024 la dirección del recinto tomó conocimiento del hecho, pero los trabajadores no fueron sancionados

Pese a que se realizaron dos sumarios en el hospital, los cuatro agresores continúan desempeñándose en el área de la salud, aunque fueron redirigiros a otras funciones.

Las agresiones fueron grabadas por los mismos involucrados. Incluyen risas, burlas y golpes.

Las imágenes han conmocionado al país, y hablan por sí solas.

Frente a las acusaciones, el Minsal condenó los hechos y confirmaron que están realizando un seguimiento para llevar el caso a la Fiscalía

Más sobre:NacionalHospital de OsornoTrabajador TEA

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Detienen a cinco funcionarios públicos en investigación por corrupción en Seremi de Bienes Nacionales de Arica

“Bomba de tiempo fiscal”: la advertencia del asesor de Jara sobre propuesta de financiamiento de Kast en pensiones

RN insiste en arremetida por candidatura de Jadue y envía dura carta a presidenta del Servel

ChatGPT implementará control parental, tras el suicidio de un adolescente

¿Será titular? Gerente deportivo del Sevilla revela el rol de Alexis Sánchez en su nuevo equipo

Conoce la programación de artistas de la Fonda Nómade para Fiestas Patrias y los precios de las entradas

Servicios

Conoce la programación de artistas de la Fonda Nómade para Fiestas Patrias y los precios de las entradas

Conoce la programación de artistas de la Fonda Nómade para Fiestas Patrias y los precios de las entradas

Rating del martes 2 de septiembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Rating del martes 2 de septiembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Cómo guardar agua para un corte de suministro y cuánto tiempo dura almacenada

Cómo guardar agua para un corte de suministro y cuánto tiempo dura almacenada

Temblor hoy, miércoles 3 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, miércoles 3 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Detienen a cinco funcionarios públicos en investigación por corrupción en Seremi de Bienes Nacionales de Arica
Chile

Detienen a cinco funcionarios públicos en investigación por corrupción en Seremi de Bienes Nacionales de Arica

RN insiste en arremetida por candidatura de Jadue y envía dura carta a presidenta del Servel

Conoce la programación de artistas de la Fonda Nómade para Fiestas Patrias y los precios de las entradas

“Bomba de tiempo fiscal”: la advertencia del asesor de Jara sobre propuesta de financiamiento de Kast en pensiones
Negocios

“Bomba de tiempo fiscal”: la advertencia del asesor de Jara sobre propuesta de financiamiento de Kast en pensiones

El dólar pierde los $970 en medio de una mayor expectativa de que la Fed recorte las tasas de interés en EE.UU.

El IPSA toca los 9.000 puntos por primera vez y Wall Street opera mixto con la matriz de Google como figura

ChatGPT implementará control parental, tras el suicidio de un adolescente
Tendencias

ChatGPT implementará control parental, tras el suicidio de un adolescente

Esto puede pasarle a tus oídos si te limpias con cotonitos de algodón

Cómo fue el ataque de EEUU contra una lancha con drogas procedente de Venezuela, según Trump

¿Será titular? Gerente deportivo del Sevilla revela el rol de Alexis Sánchez en su nuevo equipo
El Deportivo

¿Será titular? Gerente deportivo del Sevilla revela el rol de Alexis Sánchez en su nuevo equipo

“Logros que no son de mayor connotación”: Claudio Bravo sorprende y ningunea a Sammis Reyes con polémica reflexión

La drástica sanción que recibe Franco Calderón tras su expulsión en el Superclásico entre Colo Colo y la U

Lo que debes saber de Red Bull Symphonic, el show que unirá a Pablo Chill-E con una orquesta sinfónica
Finde

Lo que debes saber de Red Bull Symphonic, el show que unirá a Pablo Chill-E con una orquesta sinfónica

Historiador argentino Felipe Pigna lanza en Chile su primera novela

NotCo y Cervecería LOA se juntan para lanzar la primera cerveza sabor terremoto

Roger Waters insulta el legado de Ozzy Osbourne e hijo del fallecido cantante lo tilda de “imbécil” y “patético”
Cultura y entretención

Roger Waters insulta el legado de Ozzy Osbourne e hijo del fallecido cantante lo tilda de “imbécil” y “patético”

Una ejecución póstuma: la terrible muerte de Oliver Cromwell, una de las figuras de la historia británica

Anora llega al streaming: dónde ver la película que dominó los Oscar 2025

“Que venga a Moscú”: Putin reta a Zelenski a viajar a Rusia para una reunión bilateral
Mundo

“Que venga a Moscú”: Putin reta a Zelenski a viajar a Rusia para una reunión bilateral

Rusia dispuesta a ofrecer ayuda a China para “sobrepasar” el “potencial nuclear” de Estados Unidos

Estrés postraumático y suicidios: los problemas de salud mental que golpean a soldados israelíes en medio de despliegue en Gaza

Hablemos de amor: La ternura de mi abuela se quedó incluso cuando la memoria se fue
Paula

Hablemos de amor: La ternura de mi abuela se quedó incluso cuando la memoria se fue

Mujeres que impactan: Sandra Olave y su cruzada por abrir puertas en el mundo laboral

Estamos de aniversario y lo celebramos contigo