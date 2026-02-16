SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Videos

    Impactante erupción del volcán Kilauea en Hawái: fuentes de lava alcanzaron los 300 metros de altura

    El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) confirmó una nueva erupción del volcán Kilauea en Hawái, los registros audiovisual evidencian el impactante fenómeno que según las autoridades no son un riesgo, por el momento, para la población.

    Por 
    Catalina Bórquez

    Este domingo el volcán Kilauea, uno de los más activos del mundo, volvió a iluminar los cielos de Hawái con una impactante erupción, tras su última actividad registrada en diciembre de 2024.

    Un video compartido por el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) muestra las extensas columnas de lava que alcanzaron los 300 metros de altura.

    “La fuente del respiradero sur se encuentra a 250 metros 800 de altura y la fuente del respiradero norte a 180 metros (600 pies). La cumbre se desinfló 22 ​​microrradianes al erupcionar 10 millones de yardas cúbicas de lava, que cubrieron el 40% del fondo del cráter”, fue la último información que entregó la agencia gubernamental estadounidense.

    A pesar de la nueva actividad volcánica registrada esta no representa un peligro para la población debido a que la caldera del volcán se encuentra cerrada al público desde hace casi dos décadas.

    Más sobre:Volcán KilaueaHawáiErupciónLava

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    ¿Tiene computador en Capitán Yáber? Fiscalía enciende alertas tras adhesión de Eduardo Lagos a la acusación contra Jadue

    En medio de cuestionamientos: Jouannet aparece en bilateral de Seguridad y PDG llama a retroceder en su nombramiento

    Tribunal fija para el 9 de marzo resolución por recurso de nulidad presentado por defensa de Héctor Espinosa

    Una cita que duró más de tres horas: el cara a cara entre Natalia Duco y Jaime Pizarro

    La brutalidad de Westeros: por qué el quinto capítulo de El Caballero de los Siete Reinos despertó tantos elogios

    El informe en derecho de Gastón Gómez que concluye que la Corte de Santiago debe rechazar el desafuero de Orrego

    Servicios

    Rating del domingo 15 de febrero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del domingo 15 de febrero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    ¿Cuándo es el cambio de hora en Chile? Quedan las últimas semanas con horario de verano

    ¿Cuándo es el cambio de hora en Chile? Quedan las últimas semanas con horario de verano

    Dónde y a qué hora ver a Girona vs. Barcelona en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Girona vs. Barcelona en TV y streaming

    Comienzan pagos del Bono Marzo 2026: revisa con el RUT si te corresponde el Aporte Familiar Permanente

    Comienzan pagos del Bono Marzo 2026: revisa con el RUT si te corresponde el Aporte Familiar Permanente

    Las claves para entender la moción de censura que podría destituir al presidente peruano José Jerí
    Chile

    Las claves para entender la moción de censura que podría destituir al presidente peruano José Jerí

    ¿Tiene computador en Capitán Yáber? Fiscalía enciende alertas tras adhesión de Eduardo Lagos a la acusación contra Jadue

    En medio de cuestionamientos: Jouannet aparece en bilateral de Seguridad y PDG llama a retroceder en su nombramiento

    Vallejo reitera defensa a manejo fiscal y afirma que nuevo gobierno tendrá que pagar menos intereses por deuda
    Negocios

    Vallejo reitera defensa a manejo fiscal y afirma que nuevo gobierno tendrá que pagar menos intereses por deuda

    Presidente de Frutas de Chile desestima que la industria de las cerezas esté en peligro: “Llegó para quedarse”

    Compras de dólares del BC suman casi US$3 mil millones en 6 meses y reservas internacionales bordean los US$50 mil millones

    4 cambios en la alimentación que pueden ayudar a reducir el riesgo de cáncer, según un oncólogo
    Tendencias

    4 cambios en la alimentación que pueden ayudar a reducir el riesgo de cáncer, según un oncólogo

    Qué es Ring, la empresa de seguridad de Amazon que causó polémica por su comercial en el Super Bowl

    “Es simplemente aterrador”: el video de Tom Cruise y Brad Pitt hecho con IA que descolocó a Hollywood

    Una cita que duró más de tres horas: el cara a cara entre Natalia Duco y Jaime Pizarro
    El Deportivo

    Una cita que duró más de tres horas: el cara a cara entre Natalia Duco y Jaime Pizarro

    “Cultura racista, misógina, homófoba y hostil”: tenista australiana realiza graves acusaciones al circuito

    Tomás Holscher finaliza como el mejor sudamericano del Slalom en los Juegos Olímpicos de Invierno

    Review de God of War: Sons of Sparta, ¿un insulto a los fans?
    Tecnología

    Review de God of War: Sons of Sparta, ¿un insulto a los fans?

    Cómo el Pentágono usó a la Inteligencia Artificial Claude para capturar a Maduro

    Review del Redmi Note 15 Pro 5G: para olvidarse del cargador

    La brutalidad de Westeros: por qué el quinto capítulo de El Caballero de los Siete Reinos despertó tantos elogios
    Cultura y entretención

    La brutalidad de Westeros: por qué el quinto capítulo de El Caballero de los Siete Reinos despertó tantos elogios

    Jacob Elordi, Cumbres Borrascosas y una polémica racial: “Esta es la visión de Emerald”

    Prime Video anuncia la fecha para el estreno mundial de La Casa de los Espíritus

    Sondeo muestra que países occidentales consideran que la Tercera Guerra Mundial está cercana a estallar
    Mundo

    Sondeo muestra que países occidentales consideran que la Tercera Guerra Mundial está cercana a estallar

    Rusia anuncia la toma de dos localidades en Sumi y Donetsk

    Rafael Rojas: “Si el gobierno cubano recupera la iniciativa reformista y negocia con realismo, puede sobrevivir e, incluso, salir fortalecido”

    El “basurero emocional”: Cuando el chat con tu ex deja de ser coordinación y se convierte en transgresión
    Paula

    El “basurero emocional”: Cuando el chat con tu ex deja de ser coordinación y se convierte en transgresión

    Emilia Müller: La moda como un tema fundamental para entender la sociedad

    Datos Paula: películas y series para ver en San Valentín