Impactante erupción del volcán Kilauea en Hawái: fuentes de lava alcanzaron los 300 metros de altura

Este domingo el volcán Kilauea, uno de los más activos del mundo, volvió a iluminar los cielos de Hawái con una impactante erupción, tras su última actividad registrada en diciembre de 2024.

Un video compartido por el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) muestra las extensas columnas de lava que alcanzaron los 300 metros de altura.

“La fuente del respiradero sur se encuentra a 250 metros 800 de altura y la fuente del respiradero norte a 180 metros (600 pies). La cumbre se desinfló 22 ​​microrradianes al erupcionar 10 millones de yardas cúbicas de lava, que cubrieron el 40% del fondo del cráter”, fue la último información que entregó la agencia gubernamental estadounidense.

A pesar de la nueva actividad volcánica registrada esta no representa un peligro para la población debido a que la caldera del volcán se encuentra cerrada al público desde hace casi dos décadas.