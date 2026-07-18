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    Impresionante desborde de ríos y esteros en la zona centro-norte

    El subsecretario del Interior, Pavéz precisó que hay 3.000 personas con problemas de conectividad en la Región de Coquimbo, donde las autoridades también se mantendrían alertas a la turbiedad registrada en la planta Las Rojas, que abastece a La Serena y Coquimbo, cuyo suministro estaba asegurado por al menos 30 horas. 

    Pablo GándaraPor 
    Pablo Gándara

    Además, Senapred informó 516 damnificados, un desaparecido y más de 5 mil viviendas con daños. Asimismo, desde el organismo comunicaron que hay 800 personas albergadas, 1181 personas aisladas, seis lesionados y que se mantiene la cifra de cuatro fallecidos.

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