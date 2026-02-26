Incendio de gran magnitud afectó a fábrica textil de Independencia
Durante la mañana, se reportó un gran incendio que movilizó a Bomberos hasta la fabrica textil Textinsa en la comuna de independencia, específicamente en la intersección de avenida Domingo Santa María con calle Nueva Cinco.
Debido a las intensas llamas, una extensa columna de humo negro se dejó ver desde distintos puntos de Santiago.
Según reportó el personal de Bomberos que se encuentra trabajando en el lugar, se logró evacuar a las personas, retirar material inflamable de la fábrica y el fuego está circunscrito, es decir, no existe riesgo de propagación por el momento.
