Los hijos que Chile sí quiere tener

SEÑOR DIRECTOR:

La crisis de natalidad se ha tomado el debate público en Chile. Frente al histórico 0,99 hijos por mujer, Chile necesita una estrategia integral que combine políticas de cuidado, conciliación laboral, vivienda, apoyo económico a la crianza y acceso oportuno a tratamientos de fertilidad y reproducción asistida.

El reciente anuncio del Plan Chile Renace por parte de la ministra Wulf va precisamente en esa dirección. Sin embargo, mientras las medidas concretas anunciadas se concentran en incentivos económicos y nuevas estructuras institucionales, la infertilidad permanece ausente de las prioridades planteadas, pese a afectar a cerca del 18% de las personas y constituir una de las pocas barreras cuya solución puede traducirse directamente en nacimientos deseados.

A diferencia de otras políticas que buscan crear condiciones para que más personas decidan tener hijos, los tratamientos de reproducción asistida ayudan a quienes ya quieren tenerlos y hoy no pueden. Ignorar esa realidad en una estrategia nacional de natalidad no es prudencia fiscal: es una respuesta incompleta.

Más aún, mientras se enfatiza la urgencia de enfrentar la crisis demográfica, continúan discutiéndose iniciativas legislativas que buscan restringir tratamientos ampliamente utilizados en todo el mundo, como la ovodonación, técnica gracias a la cual nace aproximadamente 1 de cada 4 niños concebidos mediante tratamientos de reproducción asistida de alta complejidad. Que estas iniciativas no cuenten con el respaldo de la propia ministra resulta inconsistente con la prioridad que su cartera declara otorgar al desafío de revertir la caída de la natalidad.

La discusión sobre la natalidad no se trata sólo de cuántos niños nacen o de por qué estamos teniendo menos hijos. La discusión sobre la natalidad no se trata sólo de cuántos niños nacen o de por qué estamos teniendo menos hijos. También debe preguntarse qué estamos haciendo por quienes desean formar una familia y hoy no pueden hacerlo.

Fiorella Squadritto

Luz María Lira

Carolina Budnik

Fundación Fënn, Infertilidad y Derechos Reproductivos