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    Cartas al Director

    Cobro del CAE

    Por 
    Cartas al director

    SEÑOR DIRECTOR:

    La izquierda habla de “inmoralidad” o “despojo” al referirse a los embargos realizados a ciertos deudores del CAE que disfrutan de ingresos muy superiores al promedio de la población.

    Esas calificaciones no tienen fundamento, se trata de algo mucho más simple: cobrar a un deudor que pudiendo hacerlo, se ha negado a pagar una deuda que tiene con el Fisco (y por ende, con los chilenos más pobres), y que tampoco ha aceptado ofertas de reprogramar esa deuda

    Jorge Niño

    Más sobre:CAEInmoralidadDeuda

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