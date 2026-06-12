Cobro del CAE

SEÑOR DIRECTOR:

La izquierda habla de “inmoralidad” o “despojo” al referirse a los embargos realizados a ciertos deudores del CAE que disfrutan de ingresos muy superiores al promedio de la población.

Esas calificaciones no tienen fundamento, se trata de algo mucho más simple: cobrar a un deudor que pudiendo hacerlo, se ha negado a pagar una deuda que tiene con el Fisco (y por ende, con los chilenos más pobres), y que tampoco ha aceptado ofertas de reprogramar esa deuda

Jorge Niño