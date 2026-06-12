Guerra interna
SEÑOR DIRECTOR:
La detención de un ejecutivo bancario implicado en el Tren de Aragua nos demuestra que el crimen organizado ya no opera únicamente en los barrios comerciales, sino también desde el cuello y corbata dentro de nuestro sistema financiero legal. Ahora la seguridad pública exige de manera urgente una fiscalización financiera implacable para delitos complejos. Si el Estado y los privados no logran asfixiar la ruta del dinero sucio, la batalla contra estas mafias estará perdida.
Tomás Rojas
Lo Último
Lo más leído
La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.CYBER 50% Plan Digital+$5.990 al mes SUSCRÍBETE
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.