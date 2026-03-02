SUSCRÍBETE
    Irán bombardeó con drones una refinería de la mayor petrolera del mundo en Arabia Saudita

    Este lunes, se registró un nuevo ataque de drones iraníes que impactó a la planta de Aramco en Ras Tanura, al este de Arabia Saudita, una de las más grande del planeta. Debido al bombardeo, los trabajadores tuvieron que ser evacuados por precaución y la refinería fue cerrada temporalmente. Los videos difundidos en redes sociales muestran la magnitud de los ataques y la columna de humo que se elevó desde la planta.

    Por 
    Catalina Bórquez
     
    Sebastián García
    Más sobre:IránArabia Sauditapetróleoataques

