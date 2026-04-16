SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Sustentabilidad

    La cervecería que devuelve al río agua más limpia de la que toma

    Kunstmann invirtió US$6 millones en la planta de tratamiento de riles más avanzada del país y logró que el 100% de sus residuos industriales se recicle. Su modelo en Valdivia se convierte en referente para la industria nacional.

    Por 
    Hub Sustentabilidad

    En un contexto marcado por la escasez hídrica, el sobregiro ecológico y la creciente presión sobre los recursos naturales, Kunstmann optó por ir más allá de las exigencias normativas. La histórica cervecería familiar de Valdivia ha construido un modelo integral de producción que combina economía circular, eficiencia energética y cuidado ambiental —y que hoy se posiciona como un referente único en Chile con proyección internacional.

    “Siempre trabajamos pensando en eficiencia y calidad, y decidimos invertir en optimizar los equipos para aumentar nuestro compromiso con el planeta”, afirma Juan Esteban Fernández, gerente de Operaciones de la compañía. “Decidimos medir, analizar y actuar en cada área donde nuestra operación pudiera afectar al medioambiente, desde el consumo de agua hasta la gestión de residuos.”

    Tratar el agua mejor que la naturaleza

    El hito más visible del modelo es su planta de tratamiento de riles líquidos, fruto de una inversión histórica de US$6 millones. El sistema reduce los niveles de material orgánico, fósforo y nitrógeno a valores muy por debajo de lo que exige la normativa vigente: menos de 35 mg de material orgánico cuando la norma permite 300 mg; menos de 1 mg de fósforo frente a los 15 mg exigidos; y menos de 10 mg de nitrógeno ante los 50 mg permitidos.

    El proceso combina etapas de ecualización, flotación de aire disuelto y reactores anaeróbicos y aeróbicos con bacterias especializadas importadas desde Europa. El resultado es que el agua tratada se devuelve a los cauces del río con niveles de pureza superiores a los del afluente receptor —es decir, Kunstmann retorna el agua más limpia de lo que la recibe. La instalación, además, anticipa futuras normativas más estrictas, lo que le otorga a la empresa una ventaja regulatoria de largo plazo.

    A esta tecnología se suma una innovación sin precedentes en el país: un humedal depurador artificial, el primero de su tipo en un entorno industrial en Chile, que potencia la depuración biológica y protege la biodiversidad circundante.

    Cero residuos sin destino

    La gestión de residuos sólidos es igualmente destacable. Cartón, latas y botellas se reciclan a través de la empresa local Reciclajes Pudú, mientras que el bagazo y la levadura —subproductos inevitables del proceso cervecero— se transforman en proteínas para alimentación animal mediante alianzas con InFood Protein y Líquen Austral.

    “Todo lo que generamos como residuo industrial tiene valor para otra cadena productiva. Hemos logrado un 100% de reciclabilidad dentro del complejo”, señala Fernández. La implementación de sistemas logísticos especializados asegura que estos subproductos lleguen correctamente a su siguiente etapa de valorización, cerrando el ciclo de economía circular.

    Ocho años reduciendo consumos

    Los avances en eficiencia operacional son concretos y medibles. En ocho años, Kunstmann redujo el consumo de agua por litro de cerveza de seis a tres litros, con una hoja de ruta que apunta a 2,5 litros —acercándose a estándares de clase mundial. El logro se explica por la instalación de medidores automáticos en calderas y líneas de envasado, la captura del agua de enjuague para reutilizarla en sistemas de enfriamiento y la optimización de procesos de limpieza.

    La energía eléctrica por hectolitro producido se redujo de 16 a 11 kWh, y la energía térmica, de 230 a 120 MJ/hl. Estas cifras son el resultado de planificación operativa, mantenimiento preventivo y equipos que lideran microproyectos de eficiencia desde la planta.

    Sostenibilidad como cultura organizacional

    Lo que distingue al modelo Kunstmann no es solo tecnológico: es cultural. Los operadores participan activamente en iniciativas de eficiencia —cerrando llaves de agua, ajustando equipos, reportando desviaciones—, lo que ha generado un impacto tangible en la organización.

    “Hemos logrado que el equipo se enamore de la operación sostenible. Cada gesto cuenta, y eso marca la diferencia para el planeta y para la comunidad”, sostiene Fernández.

    El compromiso tiene costos reales: la planta de tratamiento de riles y la valorización de residuos representan inversiones y gastos operacionales de cientos de millones de pesos anuales. Sin embargo, la empresa argumenta que el retorno se expresa en preferencia del consumidor y en reconocimientos como el premio Better Brands, Better Future, que destaca su liderazgo simultáneo en sostenibilidad y calidad.

    Un ecosistema verde en Valdivia

    Kunstmann no opera en aislamiento. Las alianzas con empresas y proveedores locales consolidan un ecosistema de innovación verde en la región, asegurando que cada residuo y recurso se gestione de manera responsable dentro de una cadena de valor territorial.

    La visión de largo plazo, impulsada por Armin y Alejandro Kunstmann, va más allá de la eficiencia operacional: busca dejar un legado ambiental para generaciones futuras en una región que históricamente ha sido definida por su riqueza natural.

    “Es posible armonizar la producción industrial con la protección del planeta, generando valor para la comunidad, el equipo y los consumidores”, concluye Fernández.

    Con este modelo, Kunstmann demuestra que la sostenibilidad integral no es un costo de imagen ni un requisito regulatorio: es una estrategia rentable y replicable. Y en Chile, donde la industria aún procesa esa ecuación, la cervecería valdiviana lleva más de una década de ventaja.

    Más sobre:Hub SustentabilidadHubs_lthubs_lt

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    DJI presenta su cámara Osmo Pocket 4

    Ministra Ximena Rincón es insultada en la Universidad Federico Santa María de Valparaíso

    FA, PC, PS, PPD y PL refuerzan críticas a megarreforma de Kast y afirman que se reunirán con economistas el lunes

    Ministro Quiroz detalla financiamiento de la megarreforma y anticipa que se eliminará la franquicia tributaria del Sence

    La batalla comunicacional del gobierno para desactivar la crítica del beneficio “a los más ricos”

    Pese a llamado de Parisi a rechazar: diputados PDG se desordenan y se abren a aprobar megarreforma de Kast

    Lo más leído

    1.
    La otra permisología

    La otra permisología

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Las regiones de Chile que tendrán lluvia todo el fin de semana, según el pronóstico

    Las regiones de Chile que tendrán lluvia todo el fin de semana, según el pronóstico

    Cómo lograr dormir por las noches si tienes ansiedad

    Cómo lograr dormir por las noches si tienes ansiedad

    Astronauta comparte una foto del telescopio en Atacama desde el espacio: “Chile tiene uno de los cielos más hermosos”

    Astronauta comparte una foto del telescopio en Atacama desde el espacio: “Chile tiene uno de los cielos más hermosos”

    Bukele dejará que la inteligencia artificial gestione la salud de El Salvador: cómo funcionará el nuevo sistema

    Bukele dejará que la inteligencia artificial gestione la salud de El Salvador: cómo funcionará el nuevo sistema

    Servicios

    Estos son los beneficiarios del próximo Bono de Invierno: pago superará los $80 mil

    Estos son los beneficiarios del próximo Bono de Invierno: pago superará los $80 mil

    A qué hora y dónde ver a Chile vs. Bolivia por el Sudamericano Sub 17 en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Chile vs. Bolivia por el Sudamericano Sub 17 en TV y streaming

    Publican los resultados de nivel socioeconómico del FUAS: revisa si podrías recibir becas o gratuidad

    Publican los resultados de nivel socioeconómico del FUAS: revisa si podrías recibir becas o gratuidad

    Estos son los beneficiarios del próximo Bono de Invierno: pago superará los $80 mil
    Chile

    Estos son los beneficiarios del próximo Bono de Invierno: pago superará los $80 mil

    Ministra Ximena Rincón es insultada en la Universidad Federico Santa María de Valparaíso

    FA, PC, PS, PPD y PL refuerzan críticas a megarreforma de Kast y afirman que se reunirán con economistas el lunes

    Ministro Quiroz detalla financiamiento de la megarreforma y anticipa que se eliminará la franquicia tributaria del Sence
    Negocios

    Ministro Quiroz detalla financiamiento de la megarreforma y anticipa que se eliminará la franquicia tributaria del Sence

    FNE pide eliminar cobro de “tarifa de seguridad” por parte de los terminales portuarios y que estos sean multados

    Andina anuncia inversiones por US$500 millones y su presidente llama a recuperar el dinamismo económico

    La reflexión de Anne Hathaway y Meryl Streep sobre Chile en la gira de El diablo viste a la moda
    Tendencias

    La reflexión de Anne Hathaway y Meryl Streep sobre Chile en la gira de El diablo viste a la moda

    Astronauta comparte una foto del telescopio en Atacama desde el espacio: “Chile tiene uno de los cielos más hermosos”

    Cómo Irán usó un satélite espía de China para identificar y atacar bases de EEUU, según reportes

    En vivo: Betis de Manuel Pellegrini enfrenta a Braga por un cupo entre los cuatro mejores de la Europa League
    El Deportivo

    En vivo: Betis de Manuel Pellegrini enfrenta a Braga por un cupo entre los cuatro mejores de la Europa League

    El plan perfecto que lideró Fernando Zuqui: las claves del batacazo de la UC ante Cruzeiro en el Mineirao

    Un festejo Monumental: Los Jaivas encabezarán la celebración del 101º aniversario de Colo Colo

    DJI presenta su cámara Osmo Pocket 4
    Tecnología

    DJI presenta su cámara Osmo Pocket 4

    Los “rockstars” del código se toman el GAM en una nueva edición de Nerdearla

    ¿Entrenarías con IA a un clon tuyo para que te reemplace en reuniones? Mark Zuckerberg lo está haciendo

    Cómo se hizo Las Catadoras, la película sobre las mujeres que probaban la comida de Hitler
    Cultura y entretención

    Cómo se hizo Las Catadoras, la película sobre las mujeres que probaban la comida de Hitler

    Grabado en secreto desde una silla de ruedas: al rescate de un show olvidado de Pink Floyd

    Julio César Rodríguez llega a Mega: tendrá doble función

    Candidato López Aliaga ofrece 5.800 dólares por “información veraz” sobre el supuesto fraude electoral en Perú
    Mundo

    Candidato López Aliaga ofrece 5.800 dólares por “información veraz” sobre el supuesto fraude electoral en Perú

    Iratxe García, eurodiputada española: “Creo que es necesario el contar con perfiles como Boric en la cumbre progresista de Barcelona”

    Guterres aplaude el alto al fuego de diez días anunciado por Trump entre Líbano e Israel

    Lo probamos y nos gustó: gimnasia facial
    Paula

    Lo probamos y nos gustó: gimnasia facial

    Día de la Cocina Chilena: los ingredientes infaltables para un plato típico

    Hablemos de amor: Cuando el amor no responde