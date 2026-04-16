“Acá se ha legislado con urgencia”: Arzola ante avance de proyecto de ley Escuelas Protegidas en comisión de Educación

“Este ha sido un trabajo en equipo y tenemos que seguir avanzando”, así agradeció la ministra de Educación, María Paz Arzola, a los parlamentarios por el rápido despacho del proyecto denominado Escuelas Protegidas, que pasó a la Sala de la Cámara de Diputados.

La iniciativa fue votada este jueves en particular en la comisión de Educación, donde estuvo marcada por el tenso debate entre parlamentarios de oficialismo y oposición, además de las solicitudes de hacer reservas de constitucionalidad de ciertos artículos por parte de las diputadas Daniela Serrano (PC) y Emilia Schneider (FA).

Ante su despacho a Sala, Arzola señaló que “ quiero de verdad darles las gracias, este ha sido un trabajo en equipo y tenemos que seguir avanzando. Está recién en una primera etapa. Este proyecto todavía tiene otras instancias en las que esperamos tener la misma coordinación y también poder avanzar para dar respuesta a lo que nos demanda la ciudadanía”.

“Estamos conformes con cómo ha salido este proyecto, hubo indicaciones que tuvieron como propósito en gran medida corregir o aclarar ciertos aspectos que salieron en la discusión y vamos a seguir conversando en las siguientes instancias para poder aclarar si es que hay algo más que aclarar, pero siempre en el entendido de que este es un proyecto urgente que la ciudadanía nos está pidiendo y que nosotros queremos darle respuesta lo antes posible”, expresó la ministra.

La secretaria de Estado destacó parte de las indicaciones que se aprobaron en la comisión, como la pérdida de gratuidad a personas que sean condenadas por algún delito en contexto escolar.

“Acá la idea no es quitar beneficios porque sí, acá la idea es mandar una señal clara de que los delitos, las agresiones, las amenazas y la violencia no tienen que tener cabida en el espacio escolar. Acá no se están quitando beneficios porque sí, acá lo que se está haciendo es decirle: ‘Antes de cometer el delito, piénsalo dos veces’, respete el espacio que es el colegio y respete también a sus docentes, a sus compañeros que merecen estudiar en un ambiente de seguridad”, puntualizó Arzola.

“Acá se ha legislado con urgencia, hemos estado muchos días, se ha hecho un gran trabajo. No estamos conformes, no estamos contentos. No nos gustaría tener que estar legislando sobre esto, pero es la responsabilidad, es el deber que tenemos hoy día y tampoco estamos contentos porque esto no concluye”, añadió la ministra.

Añadiendo que “esta es una etapa, este es un proyecto de ley que todavía tiene que seguir su trámite y esperamos poder seguir contando con el apoyo no solamente del oficialismo, sino que de todos aquellos legisladores que estén por la seguridad y por el bienestar de los estudiantes en los establecimientos escolares”.