    Jara arremete contra Kast por conmutación de penas: “Los que querían tratar con amor a los delincuentes han sido elegidos”

    La excandidata presidencial del oficialismo cuestionó al presidente electo por tildar de "humanitario" el proyecto que busca conmutar penas a presos mayores de 70 años con enfermedades terminales.

    Por 
    Catalina Bórquez
     
    Alonso Vatel

    La excandidata presidencial del oficialismo, Jeannette Jara (PC), criticó en duros términos al presidente electo José Antonio Kast por respaldar el proyecto de ley que conmutaría las penas de cárcel a mayores de 70 años que padezcan enfermedades terminales.

    A su llegada al último cónclave de la alianza de gobierno la exministra del Trabajo lanzó un dardo a su otrora contendor en la presidencial. “Al final parece que los que querían tratar con amor a los delincuentes no era precisamente el sector que nosotros representábamos, si no que eran quienes hoy han sido elegidos”, lanzó.

    Jara, además, dijo estar más “decidida” sobre su permanencia en el partido de la hoz y el martillo. “Pronto tendrán noticias”, afirmó.

    Más sobre:Jeannette JaraConmutación de penasJosé Antonio Kast

