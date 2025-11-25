Jara insta a Kast a ofrecer disculpas a Evelyn Matthei por bots republicanos
En el marco del Día de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer, la candidata oficialista emplazó a José Antonio Kast a disculparse con Evelyn Matthei por la campaña de odio en redes sociales que, según denuncias previas, habrían surgido desde adherentes al comando republicano.
Durante un punto de prensa, la exministra del Trabajo recordó el episodio de acoso que enfrentó Matthei a través de una campaña de fake news.
“Cuando tocan a una, nos tocan a todas, independiente del sector”, afirmó. “Esa violencia, venga de donde venga, no se puede tolerar. Me gustaría que, en un gesto de grandeza, el otro candidato pudiese ofrecerle disculpas, al menos a Evelyn Matthei”.
