Jara insta a Kast a ofrecer disculpas a Evelyn Matthei por bots republicanos

Durante un punto de prensa, la exministra del Trabajo recordó el episodio de acoso que enfrentó Matthei a través de una campaña de fake news.

“Cuando tocan a una, nos tocan a todas, independiente del sector”, afirmó. “Esa violencia, venga de donde venga, no se puede tolerar. Me gustaría que, en un gesto de grandeza, el otro candidato pudiese ofrecerle disculpas, al menos a Evelyn Matthei”.