Jaula Bahamondes nos cuenta como es la UFC por dentro
La estrella chilena de la UFC asegura que la mayoría de los luchadores son muy amigables y que entre sus pares se ven y se respetan fuera del octágono como colegas. El oriundo de San Ramón, dice que tiene "muchos amigos que son del staff de la UFC. Es una linda familia", dice.
El peleador revela además, las iniciativas que ya empieza a desarrollar para cuando concluya su carrera deportiva en el primer plano de las artes marciales mixtas. También considera una veta comercial.
Revisa acá el diálogo completo que el periodista de El Deportivo, Christián González, sostuvo con el exponente chileno de la UFC.
COMENTARIOS
