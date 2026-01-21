Joven madre denuncia que la ayuda no está llegando a las personas afectadas por la tragedia en Penco

La mujer que aparece en el video con su hijo en brazos interpelando al edil de Penco, es Danny Lara, quien tras los incendios en Lirquén lo perdió absolutamente todo.

Hoy reclama que la municipalidad ha recibido gran cantidad de ayuda de parte influencers y otros municipios, pero lamentablemente aún se mantienen en los centros de acopio.

La joven madre reclama desesperadamente que la actual situación de devastación en la zona, les impide ir al municipio a exigir ayuda.

“Cómo podemos ir nosotros a buscar personalmente una cebolla, un litro de leche, con tremendas filas, además estamos aislados y no dejan que familiares o particulares que puedan subir con ayuda”.

Danny asegura que la ayuda no está llegando donde realmente se necesita, y que existen muchos sectores alejados del centro de Penco, donde el apoyo es totalmente nulo, dejando a familias completas en el abandono.

Danny agrega que “nuestros hombres están trabajando para limpiar, y además tienen que bajar a pie a Lirquén a buscar las cosas que puedan traer”