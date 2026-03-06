El dilema de Chile entre Estados Unidos y China: Juan Luis Ossa analiza polémica por cable submarino
En la sección Lo que tienes que saber del programa de streaming de La Tercera, Desde la Redacción, el investigador del Centro de Estudios Públicos y columnista de La Tercera abordó las tensiones que el cable submarino entre China y Chile causó con Estados Unidos y la postura que, según él, debería adoptar el país. ¿Qué pasos debería tomar el próximo gobierno en la encrucijada entre ambas potencias? Todos los detalles en el video.
