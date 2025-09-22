Kast responde a dichos de Artés sobre que su eventual gobierno “no va a durar nada” y lo emplaza a respetar reglas democráticas
José Antonio Kast tildó como "lamentable" que Eduardo Artés afirmara esta mañana que su eventual gobierno "no va a durar nada" porque la "calle" y la "izquierda" lo iban a impedir. "Creo que alguien que se postula a un cargo de elección democrática debe respetar las reglas democráticas", afirmó Kast. "Si algún candidato se quiere salir de ese marco (constitucional) que se lo diga la ciudadanía para ver cuál es el apoyo ciudadano que va a tener", agregó.
