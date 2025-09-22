La Moneda marca distancia de dichos de Artés ante eventual gobierno de Kast y apunta a respetar la institucionalidad

El gobierno del Presidente Gabriel Boric tomó distancia de las declaraciones que entregó este lunes el candidato presidencial independiente Eduardo Artés, sobre la respuesta que habría en la calle y de parte de la izquierda si el abanderado republicano José Antonio Kast llega a La Moneda.

Esto, luego que en diálogo con radio Pauta, el profesor y dirigente social sostuvo que si el exdiputado se convierte en Presidente de la República “es imposible que pueda gobernar con medidas represivas para contener el descontento social”.

Además de agregar que “(la calle) no lo va a dejar gobernar y nosotros no lo vamos a dejar . Claramente, nosotros, la izquierda, no lo vamos a dejar. Sacamos a Pinochet y va a durar nada un gobierno como el de Kast. Así de simple”.

En la habitual vocería de los lunes, desde el set de prensa de Palacio, la ministra secretaria general de Gobierno (Segegob), Camila Vallejo, respondió al ser inquirida por esta advertencia de Artés: “En primer lugar, el candidato es el que tiene que hacerse cargo de sus declaraciones y del impacto que tienen éstas, siendo un candidato presidencial que apuesta a la presidencia de la República”.

“Para nosotros como gobierno el valor de la democracia está en primer orden, y eso implica respetar su ordenamiento jurídico, sus instituciones, el Estado de Derecho, y eso pasa obviamente también por los propios candidatos y candidatas presidenciales”, remarcó.

La portavoz del Ejecutivo sostuvo que “es importante que cuando se participa en este, como dicen, juego democrático, se participa en el sistema electoral, se aspira al Parlamento, independientemente de los cambios y transformaciones que hay que hacer en nuestro país para profundizar en democracia, para profundizar en derechos humanos, haya un mínimo de respeto a su institucionalidad”.

“Eso es clave y es la posición que ha fijado el gobierno, la cual puedo reiterar a propósito de estos dichos”, cerró.