Kast responde a advertencia de Artés y lo emplaza a “respetar las reglas democráticas”

La mañana de este lunes, el candidato presidencial independiente Eduardo Artés puso sobre la mesa una advertencia ante un eventual gobierno del republicano José Antonio Kast.

En diálogo con radio Pauta, el profesor y dirigente social sostuvo que si el exdiputado se convierte en Presidente de la República “es imposible que pueda gobernar con medidas represivas para contener el descontento social”.

Y luego lanzó: “(La calle) no lo va a dejar gobernar y nosotros no lo vamos a dejar . Claramente, nosotros, la izquierda, no lo vamos a dejar. Sacamos a Pinochet y va a durar nada un gobierno como el de Kast. Así de simple”.

Ante los dichos de Artés, Kast no se quedó en silencio y salió a responder.

Tras ser consultado sobre el tema, el republicano señaló: “Es lamentable. Creo que alguien que se postula a un cargo de elección democrática debe respetar las reglas democráticas”.

“Nosotros siempre hemos estado a favor de la manifestación pacífica, de la expresión de cualquier causa legítima dentro de los cánones que establece la ley y la Constitución. Si algún candidato se quiere salir de ese marco, bueno, que se lo diga a la ciudadanía para ver cuál es el apoyo ciudadano que va a tener”, sostuvo.

“Y también señalar que si yo logro la presidencia, vamos a aplicar la ley, y aquella persona que infrinja las normas de respeto al prójimo, bueno, va a sufrir las consecuencias que correspondan”, advirtió.

“Si nosotros promovemos la ley, como lo hemos dicho, de la manifestación a cara descubierta y utilizando los medios legítimos, pagando por los daños que se realicen, quiere manifestarse, no hay ningún problema. Pero si alguien va encapuchado, si alguien arroja una bomba a molotov, si alguien le dispara a un carabinero, si alguien agrede a la fuerza pública, a las fuerzas de orden, va a sufrir todas las consecuencias”, zanjó.

“Por lo tanto, espero que el señor Artés rectifique sus dichos y en los próximos debates los aclare porque este concepto del poder popular y de los tribunales populares es para ciertas naciones donde reinan las dictaduras. Aquí en Chile estamos en democracia”, cerró Kast.