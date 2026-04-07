La abogada detrás del mayor club de lectura del país
Conversamos con María Ignacia Urzúa, abogada de la Universidad Católica, que se ha transformado en la "bookfluencer" más destacada del país a través de @te.conlibros, una comunidad que ya tiene 320 mil seguidores en Instagram, y que es el líder del verdadero boom de clubes de lectura que hay en Chile. Además, María Ignacia es autora del libro “Una promesa de 100 años”, de gran éxito en el mercado.
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